Benjamín Vicuña habla sobre el nuevo romance de Pampita y su relación con las exparejas

Benjamín Vicuña, reconocido actor chileno, ha sido el centro de atención en los medios de comunicación recientemente debido a sus declaraciones sobre el supuesto romance de su expareja, Pampita. En una entrevista exclusiva en el programa “DDM” de América TV, Vicuña compartió detalles sobre su nueva relación con Anita Espasandin y ofreció su opinión sobre el nuevo interés amoroso de Pampita, quien según informes de medios argentinos, sería el polista Martín Pepa.



Benjamín Vicuña y su opinión sobre el supuesto nuevo noviazgo de Pampita

Durante la entrevista, Benjamín Vicuña expresó: “De verdad, tengo la mejor y siempre hablo con Carolina y Eugenia tirándoles muy buena onda. Si ellas están bien, mis hijos están bien, el equipo y la dinámica familiar está bien”. Estas palabras reflejan su deseo de mantener una relación cordial con sus exparejas, Carolina Ardohain (Pampita) y Eugenia Suárez.

El actor también mencionó que tiene “solo buenas intenciones” y que no le agrada ser cuestionado sobre situaciones que no conoce. “Pero tampoco me gusta cuando me preguntan por cosas que ni siquiera sé”, concluyó, reafirmando su compromiso de mantener un vínculo respetuoso tanto con sus ex como con los medios de comunicación.

Su nuevo amor

En cuanto a su actual relación, Vicuña fue consultado sobre qué aspectos de su nueva pareja lo habían enamorado. El actor reveló que lo que más le atrajo de Anita Espasandin fue “su manera de ver el mundo” y “el tipo de persona que es”. Vicuña destacó: “Su mirada de la vida, que es maravillosa, y a la vez también la mujer increíble que es”.

Estas declaraciones subrayan la importancia que el actor otorga a la conexión emocional y a la visión de vida compartida en sus relaciones personales.