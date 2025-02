Benny Blanco revela planes para reutilizar diamantes de anillo de compromiso de Selena Gomez en nuevos aretes

Benny Blanco ha revelado que los diamantes sobrantes del anillo de compromiso de Selena Gomez serán utilizados para crear un par de aretes. En una entrevista conjunta con Interview Magazine, la pareja compartió detalles sobre el proceso de diseño de la joya, dos meses después de anunciar su compromiso en diciembre de 2024. El productor musical, de 36 años, le propuso matrimonio a la cantante y actriz, de 32, utilizando un diamante en forma de marquesa, que parece ser una referencia a la canción “Good for You” de Gomez, donde menciona ese tipo de piedra preciosa.

“Desde los días de ‘Good for You’ —eso fue hace muchos años— siempre he soñado con esto”, afirmó la artista. Ella explicó que el diseño inicial incluía “grandes baguettes” a los lados, pero finalmente fueron retiradas a petición de Gomez. “No quería algo tan grande”, señaló la intérprete. Sin embargo, las piedras no fueron desperdiciadas. “Vamos a hacer aretes para ella. Básicamente tiene tres anillos de boda”, aseguró Blanco.

El músico también recordó cómo intentó asegurarse de que todo fuera perfecto para su prometida. “Solo intenté no arruinarlo. Eso es todo lo que hice”, confesó. Aunque tenía exigencias específicas, con el tiempo cambió de opinión sobre algunos detalles. “Me mostró diseños y yo lanzaba pequeñas pistas. Le decía: ‘Sí, si alguna vez hiciera uno, ¿lo querrías así?’”, explicó.

Durante la entrevista, la pareja habló sobre su relación y cómo disfrutan planear sus atuendos para las citas nocturnas. “Nos encanta arreglarnos para salir”, comentó Blanco. “Nos vestimos bien, salimos, pedimos martinis elegantes. Es un tema que nos gusta”. Sin embargo, dejó claro que, aunque a veces le pide a su prometida que elija ropa, permite que él influya en la vestimenta para eventos importantes. “Nunca en una cita real. Si me importa y odia mi atuendo, voy a usar lo que quiero”, afirmó.

Desde que confirmaron su compromiso en 2023, han compartido en diversas entrevistas su entusiasmo por trabajar juntos y disfrutar como pareja. En varias ocasiones, Gomez ha expresado que se siente cómoda y feliz con Blanco, mientras que él ha mencionado que ella es una gran inspiración en su música y vida personal.

Además de compartir su boda, confirmaron el lanzamiento de un álbum conjunto titulado I Said Love First, que estará disponible el 21 de marzo bajo los sellos SMG Music, Friend Keep Secrets e Interscope Records. Este anuncio sorprendió a sus seguidores, ya que Gomez había mencionado anteriormente que no tenía planes de regresar a corto plazo, ya que se estaba enfocando en su carrera como actriz.

Durante su participación en el Festival Internacional de Cine Santa Bárbara, la artista declaró: “Será muy difícil para mí volver a este trabajo en el cine”. A través de Instagram, estaba lista para el lanzamiento. “Siempre engaño chicos, NUEVO mejor amigo @itsbennyblanco, sale 21/03”, escribió.

Como adelanto del disco, lanzaron el 14 de febrero el sencillo Scared of Loving, una balada escrita en colaboración con Finneas. Según un comunicado oficial, “es resultado directo de la comodidad que ambos sienten al trabajar creativamente, permitiéndoles producir arte que refleje de manera auténtica sus experiencias”. El álbum contará con canciones inspiradas en su historia de amor, desde sus vidas antes de conocerse hasta su futuro actual. El videoclip, lanzado el mismo día que el sencillo, muestra a la pareja compartiendo una tranquila mañana en la cama, reflejando su complicidad.