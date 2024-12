Actrices de “Un verano en pantalones” defienden a Blake Lively tras su demanda contra Justin Baldoni

La actriz Blake Lively ha presentado una demanda por acoso sexual contra su coprotagonista Justin Baldoni, quien también es el director de la película It ends with us. Esta situación ha generado un fuerte apoyo por parte de sus compañeras de elenco, quienes han emitido declaraciones en defensa de Lively, resaltando la gravedad de las acusaciones y la importancia de un ambiente laboral seguro.

Declaraciones de apoyo de sus compañeras

Las actrices America Ferrera, Alexis Bledel y Amber Tamblyn han expresado su solidaridad con Lively a través de un comunicado publicado en Instagram. En este mensaje, afirmaron: “Como amigas y hermanas de Blake durante más de veinte años, nos solidarizamos con ella mientras lucha contra la campaña que, según se informa, ha sido orquestada para destruir su reputación”.

Continuaron su declaración señalando que durante el rodaje de It ends with us, fueron testigos del valor de Lively al exigir un entorno de trabajo seguro para ella y sus compañeros. “Nos horrorizamos al leer las pruebas de un esfuerzo premeditado y vengativo para desacreditar su voz”, añadieron.

Las actrices también criticaron la explotación de las historias de supervivientes de violencia doméstica, afirmando: “Lo más indignante es la explotación descarada de las historias de supervivientes de violencia doméstica para silenciar a una mujer que solo pidió seguridad. La hipocresía es asombrosa”.

Contexto de la película y las acusaciones

La película It ends with us, que se basa en la novela de Colleen Hoover, aborda el tema de la violencia doméstica. Desde su estreno, tanto Lively como Baldoni han estado en el centro de controversias. Baldoni, además de actuar, es el director de la película, y ya se habían rumoreado conflictos entre ambos actores. La crítica ha señalado que la película trata la violencia doméstica de manera superficial, incluso acusándola de “glamourizar” el tema.

Lively ha sido objeto de atención por su interpretación, ya que algunos críticos consideraron que no estaba abordando adecuadamente el papel de una víctima de violencia. En una entrevista, Lively comentó: “Trata la violencia doméstica, pero lo importante de esta película es que no es solo una superviviente y no es solo una víctima y aunque son cosas muy importantes, no son su identidad”.

Detalles de la demanda de Blake Lively

En su demanda, Lively acusa a Baldoni de comportamientos inapropiados y de crear un ambiente laboral hostil. Entre las acusaciones, se incluye que Baldoni hacía comentarios sobre la vida sexual de Lively y que se sobrepasaron límites físicos durante el rodaje. También se menciona que Baldoni presionó a Lively para que revelara sus creencias religiosas y se quejó de su peso con su entrenador.

Además, Lively sostiene que Baldoni y su equipo conspiraron para dañar su reputación, especialmente en el contexto del estreno de la película. Según informes del New York Times, Baldoni y el productor principal, Jamey Heath, contrataron a una experta en relaciones públicas de crisis debido a temores de que las quejas de Lively se hicieran públicas. Lively incluyó esta contratación en su demanda, argumentando que el objetivo era desprestigiarla.

Respuesta de Justin Baldoni

El abogado de Baldoni, Bryan Freedman, ha respondido a las acusaciones, describiendo la demanda como un intento de “arreglar su mala reputación” y calificando las acusaciones de “falsas, escandalosas e intencionalmente sensacionalistas, con el objetivo de dañar públicamente” a Baldoni.

La situación ha generado un amplio debate sobre el ambiente laboral en la industria del cine y la importancia de abordar adecuadamente los temas de violencia doméstica en los medios.