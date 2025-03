Tensiones entre Gal Gadot y Rachel Zegler marcan el rodaje de la nueva Blancanieves

La nueva versión live-action de Blancanieves, un proyecto que ha generado diversas polémicas, se aproxima a su estreno, lo que ha suscitado gran intriga entre el público. Sin embargo, a medida que se acerca la fecha de lanzamiento, las controversias continúan, y recientemente se han revelado diferencias significativas entre las protagonistas, Gal Gadot y Rachel Zegler.

Relación tensa entre las protagonistas

Fuentes cercanas a la producción han indicado que la relación entre Gadot y Zegler se ha visto afectada por discrepancias tanto personales como políticas, lo que ha creado un ambiente tenso en el set de rodaje. Según un informe de People, que cita a un informante, se ha señalado que Zegler y Gadot no comparten muchos intereses en común, y se ha sugerido que la diferencia de edad podría estar influyendo en esta situación.

Posturas políticas en conflicto

Otro aspecto que ha complicado aún más la dinámica entre las actrices son sus posturas políticas, un tema sensible que ha generado tensiones. Este desacuerdo se centra en sus posiciones respecto al conflicto en Medio Oriente, un asunto que ha sido objeto de intensos debates en Hollywood. Gadot, quien nació en Israel y es exsoldado de las Fuerzas de Defensa de Israel, ha expresado su apoyo a la liberación de los rehenes israelíes secuestrados por Hamás. En contraste, Zegler ha manifestado su apoyo a Palestina.

Impacto en la producción

A pesar del revuelo generado en torno a la relación entre las actrices, lo que podría afectar la percepción pública de la película, los representantes de ambas no han respondido a las solicitudes de comentarios sobre la situación.

Falta de amistad entre las actrices

Aunque Gadot y Zegler comparten el set de rodaje y son las protagonistas del filme, no han logrado establecer una relación cercana. Esto podría llevar a que se preste especial atención a su interacción en pantalla. Un tercer informante consultado por People ha indicado que, a pesar de las diferencias, estas no han impactado de manera significativa su conexión profesional. El informante afirmó: “Gal está molesta con todo el drama en torno a la película. Disfrutó el rodaje. No tuvo problemas con Rachel, pero no son amigas. No tienen nada en común. Hicieron un trabajo juntas y eso es todo.”