Boca cierra el mercado de pases con la llegada de Marchesín, quien cumple un sueño en la Ribera

Boca culminó el mercado de pases de inicios de 2025 con grandes incorporaciones. El Xeneize espera que su plantel se potencie para ser protagonista en todas las competiciones de este año, incluida la Copa Libertadores y el Mundial de Clubes. Uno de los jugadores que mejor logró adaptarse al equipo dirigido por Fernando Gago fue Agustín Marchesín. En su debut, fue fundamental para que el club de la Ribera mantenga la victoria y mostró un gran rendimiento. Según las declaraciones del arquero, está cumpliendo un sueño.

La llegada de Marchesín a Boca

La llegada de Agustín Marchesín a Boca Juniors fue algo complicada. El Xeneize lo buscó, pero Gremio no tenía muchas intenciones de negociar con el Consejo de Fútbol. En ese contexto, la presión del futbolista fue clave para su posterior arribo al club de la Ribera. El arquero remarcó que no podía desaprovechar la oportunidad de ponerse la camiseta azul y oro, ya que podría ser la última, teniendo en cuenta su edad. Le expresó sus deseos al club brasileño y todo llegó a buen puerto.

Marchesín debutó en el primer triunfo de Boca ante Huracán.

Declaraciones de Marchesín

“Siempre tuve el deseo y las ganas de jugar acá. Es un sueño personal y familiar. Es un desafío muy importante, a una edad que sabía que no podía desaprovechar, porque iba a ser la última oportunidad de poder venir. Les dije que no iba a salir peleado con nadie porque lo que habían hecho por mí no me lo iba a olvidar, pero era una oportunidad muy grande para mí y que ojalá la pudieran escuchar y ahí empezaron a hablar con la gente de Boca”, detalló el arquero Xeneize en diálogo con TyC Sports.

La frustrada llegada de Marchesín a Boca con Guillermo Barros Schelotto

Varios años antes de su incorporación, el club de la Ribera se interesó por fichar a Marchesín para sumarse al plantel que en ese momento era comandado por Guillermo Barros Schelotto. Lamentablemente para el arquero, el Santos Laguna lo tenía como una pieza clave y no aceptó su salida. Tuvieron que pasar siete años para que se concrete su llegada.

Recuerdos de su paso por Santos Laguna

“Tuvimos varias situaciones de poder venir. En ese momento no se dio, por el club en el que estaba yo, en ese momento estaba en Santos Laguna y no querían que salga. Era un sueño personal que no se estaba dando, pero era difícil para mí. Soy muy respetuoso y trato siempre de respetar las decisiones de los clubes”, reveló.