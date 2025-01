Boca se prepara para la Copa Argentina tras vencer a Juventude, mientras el futuro de Varela en el Milan se define

El equipo de Boca Juniors se prepara para su debut en la Copa Argentina tras una victoria de 2-0 sobre Juventude en su primer amistoso del año. El conjunto dirigido por Fernando Gago espera iniciar la competencia oficial de la mejor manera posible. Mientras tanto, el mercado de pases sigue activo, no solo para el Xeneize, ya que el Porto podría recibir una oferta del Milan por el mediocampista Alan Varela, lo que representaría un ingreso significativo para el club de la Ribera.

Alan Varela y su posible traspaso al Milan

Alan Varela dejó Boca Juniors a mediados de agosto de 2023 para unirse al Porto, donde comenzó su primera experiencia en el fútbol europeo. La transferencia del jugador le generó al Xeneize un ingreso de más de 12 millones de dólares, además de asegurar un 20% de una futura venta. Esto significa que el club de la Ribera estará atento al interés del Milan en el futbolista, quien se formó en las divisiones inferiores de la institución.

Varela podría tener la oportunidad de jugar en la Serie A esta temporada. Sérgio Conceição, actual entrenador del Milan y ex director técnico del Porto, conoce bien al mediocampista y desea contar con él en su plantilla en Italia. Hasta el momento, el Rossoneri no ha presentado una oferta formal, pero se estima que el ingreso potencial para Boca podría derivarse de la cláusula de salida de Varela. El Porto adquirió al ex jugador del Xeneize por aproximadamente 70 millones de euros, lo que podría traducirse en un ingreso de 10 millones de euros para Boca en caso de una venta al Milan.

Detalles del debut de Boca en la Copa Argentina

El equipo de Fernando Gago será el encargado de abrir la edición 2025 de la Copa Argentina enfrentando a Argentino de Monte Maíz en Santa Fe. Este encuentro, correspondiente a los 32avos de final, se llevará a cabo el miércoles 22 de enero a las 21:10 horas en el Cementerio de los Elefantes.

Preparativos y lesiones en el plantel de Boca

El entrenador Pintita ha estado evaluando diversas alternativas para el primer partido oficial del año, aunque no podrá contar con todo su plantel. Cristian Lema sufrió una inflamación en su tobillo durante la última práctica y no viajará a Santa Fe. Además, Edinson Cavani no se encuentra al 100% y podría ser excluido de la convocatoria para preservar su condición física de cara a los próximos desafíos.