Boca se prepara para enfrentar a Aldosivi con la mirada en la revancha de Libertadores

Boca Juniors se prepara para enfrentar a Aldosivi en La Bombonera, mientras se enfoca en el crucial partido del martes en la Copa Libertadores. El equipo argentino se encuentra en una situación complicada tras la derrota en el partido de ida de la fase 2 del torneo continental.

Contexto del partido

El encuentro contra Aldosivi, correspondiente a una nueva fecha del torneo Apertura argentino, se desarrolla en un momento crítico para Boca. La necesidad de obtener un resultado favorable en la revancha de la Copa Libertadores, donde debe ganar por al menos dos goles, ha llevado al entrenador Fernando Gago a considerar una alineación con jugadores que han tenido escasa participación en los partidos anteriores. La lista de lesionados ha crecido desde el inicio de la temporada, lo que limita las opciones de Gago y hace que la preservación de los jugadores clave sea una prioridad.

Decisiones tácticas de los entrenadores

Por su parte, Néstor Gorosito, entrenador de Aldosivi, también se enfrenta a desafíos similares. Ha expresado su preocupación por el arbitraje en el partido de vuelta, lo que añade una capa de tensión al encuentro. Según las informaciones provenientes de Perú, Gorosito ha decidido realizar diez cambios en su alineación titular para el partido de esta noche, en comparación con el equipo que se enfrentó a Boca en el primer partido de la eliminatoria. El único jugador que repetirá en la titularidad es el central Renzo Garcés, quien tuvo un rendimiento destacado en el primer encuentro.

Jugadores clave y su disponibilidad

Un aspecto importante a considerar es la participación de Paolo Guerrero, quien no pudo jugar en la Copa Libertadores pero verá acción contra Juan Pablo II. Gorosito ha indicado que evaluará el rendimiento de Guerrero en este partido para determinar si será una opción de recambio en el partido de vuelta contra Boca. En la misma línea, Hernán Barco, otro jugador experimentado, ha demostrado ser una pieza clave en el ataque del equipo.

Implicaciones económicas de la eliminación

La presión sobre Boca no solo es deportiva, sino también económica. La eliminación temprana de la Copa Libertadores tendría un impacto financiero significativo. Los clubes que logran avanzar a la fase de grupos reciben un ingreso garantizado de un millón de dólares, además de aproximadamente medio millón por cada partido ganado. Si Boca no logra avanzar, podría perder un potencial de alrededor de 34 millones de dólares en premios, sin contar los ingresos adicionales por entradas y patrocinadores. Esta situación subraya la importancia del partido del martes, no solo para el prestigio del club, sino también para su salud financiera.

Conclusión

Boca Juniors se enfrenta a un desafío crucial en su camino en la Copa Libertadores, con la necesidad de revertir la situación tras la derrota en el partido de ida. La alineación y las decisiones tácticas de ambos entrenadores serán determinantes en el desenlace de esta serie. La presión por obtener un resultado positivo es palpable, tanto en el ámbito deportivo como en el financiero.