Boca se mueve en el mercado: ¿quiénes son los elegidos para 2025?

En Boca Juniors, mientras se espera la llegada de Fernando Gago, quien participará en el Clásico Tapatío este fin de semana, el club comienza a planificar su estrategia para el próximo mercado de pases. El objetivo es fortalecer el plantel con miras a la competencia en el Mundial de Clubes 2025. La dirigencia del Xeneize ha decidido volver a intentar fichar a dos jugadores que estuvieron cerca de unirse al club en ocasiones anteriores, pero cuyas negociaciones no prosperaron.

El club tiene claro que es necesario realizar un recambio significativo en el equipo para poder competir en el certamen internacional de la próxima temporada. Por ello, han comenzado a acercarse a futbolistas que son del agrado del plantel. Entre los nombres que destacan para un posible fichaje en Boca a partir de enero se encuentran Carlos Palacios y Alan Velasco, ambos delanteros que han sido considerados por Juan Román Riquelme.

Carlos Palacios, delantero de Colo Colo, tiene contrato vigente hasta diciembre de 2025, pero ha manifestado su deseo de salir del club chileno este año. El interés de Boca por Palacios no es nuevo; el presidente del club argentino ha intentado ficharlo en varias ocasiones, tanto a principios de año como en julio, sin éxito. En la primera oportunidad, Palacios había renovado su contrato con Colo Colo y estaba enfocado en jugar la Copa Libertadores. En la segunda ocasión, Boca presentó una oferta de 5 millones de dólares a solo 45 minutos del cierre del mercado, pero esta fue rápidamente rechazada por el Cacique, ya que no contaban con tiempo suficiente para encontrar un reemplazo.

Por otro lado, Alan Velasco también es un jugador que ha despertado el interés de Riquelme. En una negociación anterior, Boca Juniors ofreció 5 millones de dólares por el 85% del pase de Velasco, con la posibilidad de que la cifra total alcanzara los 7 millones de dólares si se cumplían ciertos objetivos. Sin embargo, la respuesta del FC Dallas fue una contraoferta de 6.8 millones más un millón en variables, y las negociaciones no llegaron a buen término debido a que Boca proponía formas de pago que no convencieron a los estadounidenses. Velasco tiene contrato con Dallas hasta finales de 2025.

De cara a la temporada 2025, la dirigencia de Boca, junto con un nuevo cuerpo técnico, planea volver a insistir en la incorporación de ambos jugadores, quienes han expresado su interés en unirse al club y vestir la camiseta azul y oro. Se han iniciado algunas conversaciones formales para facilitar las negociaciones cuando se abra el mercado de pases.

Carlos Palacios ha manifestado su aprecio por Boca Juniors y su deseo de unirse al club. En declaraciones recientes, el chileno comentó: “Tuve conversaciones. Boca es un club gigantesco, uno de los más mirados en el mundo. Siempre he visto sus partidos. Me iría, pero no por un tema de dejar a Colo Colo, si no que me iría porque siento que también ya cumplí un ciclo acá, en el país más que nada, y bueno, es lo que quiero, salir de Chile en diciembre. Me toca pensar lo mejor para mí y mi futuro.” Estas declaraciones fueron realizadas en el podcast “Sin Retoque”, conducido por la periodista Camila Campos.