Boca enfrenta una nueva frustración tras su eliminación de la Copa Libertadores, reviviendo su obsesión histórica

El club Boca Juniors ha enfrentado un duro golpe tras su eliminación a manos de Alianza Lima en la fase previa de la Copa Libertadores, un torneo que representa una obsesión para sus aficionados. La imposibilidad de participar en esta competición por segundo año consecutivo ha generado una profunda frustración entre los seguidores del equipo. Esta pasión por la Copa Libertadores se remonta a años atrás, ya que Boca tardó 15 años en conquistar su primer título en este certamen, lo que ha establecido una expectativa constante de éxito en el mismo. El triunfo de 1977 es especialmente significativo en la historia del club, y es importante recordar a los héroes que contribuyeron a esa victoria, como es el caso de Carlos Ortiz.

La historia de Carlos Ortiz en Boca Juniors

Carlos Ortiz, quien formó parte del plantel que logró la primera Copa Libertadores para Boca, ha compartido su experiencia en una entrevista exclusiva con LM Cipolletti. Ortiz, quien jugó media hora en la final contra Cruzeiro, expresó: “Formé parte del plantel que ganó la primera Libertadores para Boca, jugué media hora la final de la Copa, pocos tienen esa suerte y yo la tuve”. Este momento es uno de los más destacados en su carrera, y la camiseta que cambió en esa final es un símbolo de su legado en el club.

Recuerdos y anécdotas

El exdelantero también recordó otro momento significativo en su trayectoria con Boca: “El gol que hice contra Banfield en el minuto 90; me escapé de la mitad de cancha solo, la metí y salí en tapa de la popular revista El Gráfico”. Este tipo de recuerdos son parte de la rica historia del club y de la vida de sus jugadores.

La vida después del fútbol

Tras su paso por Boca, la carrera de Ortiz no estuvo exenta de desafíos. Se vio obligado a trabajar en diferentes sectores hasta que decidió cumplir su sueño de viajar por el mundo. En sus propias palabras: “Hace 10 años que viajo continuamente, he recorrido Europa, el Norte de ese continente y otras partes de Sudamérica. Trabajé muchísimo durante mi niñez y vida posterior al futbolista y soy de los que creen que el futuro es ahora, para eso me rompí el lomo”. A través de sus redes sociales, comparte fotografías de sus viajes, mostrando su pasión por explorar nuevos lugares.

La escritura como otra pasión

Además de sus viajes, Ortiz ha encontrado en la escritura una forma de expresión. Ha anunciado que espera lanzar su tercer libro a finales de año, afirmando: “A fin de año espero lanzar mi tercer libro si Dios quiere. ¿Los otros dos? Abuelo de pájaro, referido a cosas de la niñez y De Viaje y Cosas Sueltas, sobre anécdotas y experiencias en mis recorridas por el mundo”. Ortiz ha compartido que la escritura es una forma de catarsis emocional para él: “Lo hago como una catarsis emocional, no lo hago para vender ni tener fama, sino más que nada como una especie de necesidad de contar cosas, anécdotas de mi vida, de mi infancia hasta mi presente y con la finalidad de que la gente también escriba sus propia historia”.