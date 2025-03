Gago en la cuerda floja: ¿su victoria ante Rosario Central será suficiente para asegurar su futuro en Boca?

La situación de Fernando Gago como entrenador de Boca Juniors se encuentra en un estado de incertidumbre tras la reciente victoria del equipo ante Rosario Central en la Bombonera. A pesar de este triunfo, su continuidad en el club no está garantizada, ya que los resultados futuros serán determinantes para su permanencia en el cargo. La eliminación del equipo en la Copa Libertadores ha sido considerada uno de los fracasos más significativos en los últimos años para la institución.

La danza de nombres para reemplazar a Gago

En medio de la especulación sobre el futuro de Gago, varios nombres han comenzado a surgir como posibles reemplazos. Uno de los más destacados es Guillermo Barros Schelotto, quien anteriormente dirigió al Xeneize. Sin embargo, se ha informado que Vélez Sarsfield ha tomado la delantera al contactar a Schelotto para que asuma el cargo de entrenador, en sustitución de Sebastián Domínguez, quien recientemente finalizó su etapa al frente del equipo.

De acuerdo con la información proporcionada por TyC Sports, el único obstáculo que podría impedir que el exentrenador de Boca se una a Vélez es la cuestión económica. A pesar de su deseo de dirigir en Europa, Schelotto estaría considerando la propuesta de Vélez, que busca un nuevo entrenador para revertir los resultados negativos que han marcado la gestión de Domínguez.

Alternativas para Vélez

Además de Schelotto, otros nombres que han sido mencionados como posibles candidatos para dirigir a Vélez incluyen a Julio César Falcioni y Carlos Tevez. La decisión sobre el futuro entrenador dependerá de las ofertas que se les puedan presentar, tanto en términos económicos como deportivos.

Críticas hacia Fernando Gago

La figura de Fernando Gago ha sido objeto de críticas, especialmente tras la eliminación de Boca en la Copa Libertadores. Juan Simón, exjugador del club entre 1988 y 1994 y exmanager de Boca de 2014 a 2016, ha expresado su desilusión con el desempeño del actual entrenador. En una entrevista con Dupla Técnica, Simón afirmó: “Yo estaba muy ilusionado con la llegada de Gago y terminé muy desilusionado. Si Boca no pasaba la fase iba a ser insostenible la continuidad de Gago. No la pasó y ni siquiera clasificó a la Sudamericana. Es insostenible la posición del técnico. No podés quedar afuera con un equipo de Perú, no jodamos. El fútbol peruano, con todo respeto, está muy por debajo del fútbol argentino.”

La situación de Gago y las decisiones que tome la directiva de Boca en los próximos días serán cruciales para el futuro del club y su cuerpo técnico.