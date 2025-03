Boca vence a Rosario Central, pero la continuidad de Gago sigue en la cuerda floja

Boca Juniors se enfrenta a un momento complicado tras su reciente victoria sobre Rosario Central, mientras la incertidumbre sobre el futuro de su entrenador, Fernando Gago, persiste. La eliminación del equipo en la Copa Libertadores ha generado dudas sobre la continuidad de Gago al mando del club, aunque él mismo ha confirmado que seguirá en su puesto, dependiendo de los resultados en los próximos partidos.

Rumores sobre el futuro de Fernando Gago

Uno de los nombres que ha sonado con fuerza como posible reemplazo de Fernando Gago es el de Kily González, actual director técnico de Unión de Santa Fe y exjugador de Boca. González ha declarado que no ha recibido ningún contacto del club de la Ribera, enfatizando su compromiso con Unión. “¿Ustedes creen que en la situación que estoy pasando deportivamente, que no es la que me imaginé desde que comencé la pretemporada en Uruguay, voy a estar pensando en Boca? Es una falta de respeto a la gente de Unión“, afirmó González, dejando claro que su enfoque está completamente en su actual equipo.

Compromiso con Unión de Santa Fe

El Kily González ha reiterado su lealtad al club santafesino, indicando que cualquier especulación sobre su futuro en Boca sería inapropiada. “No recibí ningún llamado. Creo que la gente que está en Boca conoce de qué manera me manejo. Yo estoy muy comprometido con este club desde que llegué“, subrayó, refiriéndose a su dedicación hacia Unión de Santa Fe.

Próximo desafío para Boca Juniors

A pesar de la victoria ante Rosario Central, Boca Juniors se prepara para un nuevo reto en el Torneo Apertura, con la presión de sus aficionados que están descontentos tras la eliminación en la Libertadores. Gago es consciente de que cada partido es crucial para cumplir con el objetivo de consagrarse campeón del torneo local.

El próximo encuentro del equipo azul y oro será contra Central Córdoba de Santiago del Estero, programado para el viernes 7 de marzo a las 21:15 horas, en el Estadio Único Madre de Ciudades. Este partido representa una oportunidad para que Boca busque recuperar la confianza de sus hinchas y mejorar su situación en el torneo.