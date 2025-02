Boca busca redimirse ante Independiente Rivadavia tras críticas a Riquelme y la salida de Paredes

Boca Juniors se enfrenta a un nuevo reto en el Torneo Apertura tras una dura derrota ante Racing, buscando recuperar la senda de la victoria. En un lapso de tres días, el equipo dirigido por Fernando Gago se enfrentará a Independiente Rivadavia como visitante, con la esperanza de mejorar su rendimiento. En este contexto, Juan Román Riquelme ha recibido un mensaje de apoyo significativo de un exjugador y compañero del club de la Ribera.

Apoyo a Riquelme

Las críticas hacia Juan Román Riquelme por parte de exjugadores de Boca son comunes, sin embargo, no todos comparten esta visión negativa sobre el actual presidente del club. Santiago Silva, quien fue compañero de Riquelme durante su tiempo en el Xeneize, expresó que lo ve cada vez más capacitado en su rol como dirigente. Silva, al recordar su experiencia en el vestuario del club de la Ribera, mencionó que los egos de los jugadores a veces interferían en el ambiente del equipo.

Silva elogió la gestión de Riquelme, afirmando: “Román es un ídolo de Boca, es el máximo ídolo de la institución. Está cada vez mejor como presidente, lo veo así. Ese vestuario era muy picante, había mucho ego. Todos tirábamos para el mismo lado adentro de la cancha, pero es cierto que los jugadores eran de mucha jerarquía y los egos siempre aparecen”. Estas declaraciones fueron realizadas en una entrevista con ESPN sobre su paso por el club.

Críticas a la gestión de Riquelme

En contraste con el apoyo de Silva, Rolando Schiavi ha criticado la gestión de Juan Román Riquelme en el Xeneize, centrándose en el manejo de la negociación con Leandro Paredes. Schiavi argumentó que el club contaba con los recursos necesarios para concretar el regreso del mediocampista si así lo deseaba. Además, enfatizó que la inversión que no se realizó en los mercados anteriores valía la pena.

Paredes, quien no regresará a Boca, ha renovado su contrato con la Roma. Schiavi comentó: “Boca necesita triunfos y títulos. Tiene que ponerla. No sé para qué vendés, vendés y vendés. Paredes no viene por el tema económico. Yo creo que hoy Boca puede traerlo a Leo si quiere, tiene plata para pagarlo. Creo que Boca tiene que hacer la inversión que no hizo en los otros mercados de pases porque te levanta el nivel del equipo y de los jugadores”.