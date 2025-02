Boca Juniors se prepara para un crucial duelo ante Aldosivi con la mirada en Alianza Lima

Hoy, Boca Juniors se prepara para enfrentar a Aldosivi en un partido que servirá como antesala a un encuentro crucial en la Copa Libertadores contra Alianza Lima. El equipo argentino busca revertir un marcador adverso de 1 a 0 en el partido de ida, lo que añade presión a su desempeño en el torneo continental.

Desafío en la Bombonera

El encuentro contra Aldosivi se presenta como una oportunidad para que el equipo de Fernando Gago ajuste su estrategia y resguarde a los jugadores clave que se enfrentarán a Alianza Lima el próximo martes en La Bombonera. La situación es crítica, ya que el futuro de Gago como entrenador del Xeneize podría depender del resultado en este próximo partido de la Copa Libertadores.

A pesar de la importancia del partido, el rendimiento colectivo de Boca ha sido motivo de preocupación, lo que ha llevado a algunos a cuestionar la capacidad del equipo para superar a su rival peruano. Nolberto Solano, exjugador de Boca Juniors, ha expresado su opinión sobre el estado actual del equipo, señalando que el partido en Perú fue uno de los peores en el ciclo reciente.

Críticas al rendimiento del equipo

Solano comentó: “Fue un Boca Juniors raro, no se vio la identidad de Boca, que siempre mete. El sello o la frase ‘hay que meter’, para ser jugador de Boca ‘hay que meter’ puedes jugar bien o mal”. Esta declaración resalta la falta de la tradicional garra y entrega que se espera de un equipo con la historia de Boca Juniors.

El exjugador, quien formó parte del club a fines del siglo pasado y compartió vestuario con Diego Armando Maradona, también analizó las falencias del equipo actual. “Es un equipo que todavía no se encuentra, parece que Fernando Gago no le agarró la mano pese a que ya tiene buen tiempo”, afirmó Solano, sugiriendo que el entrenador aún no ha logrado establecer una identidad clara en el equipo.

Además, Solano se refirió a las declaraciones de Pablo Gorosito, quien minimizó el impacto del estadio argentino en este tipo de encuentros. “Jugar en La Bombonera es duro, pero más duro es para los jugadores de Boca porque estarán con la presión. Si Alianza plantea el partido inteligentemente, yo creo que tiene chances de definirlo”, opinó.

Regresos y cambios en la alineación

Con miras al partido contra Aldosivi, se anticipa que Boca Juniors presentará una alineación significativamente diferente a la que jugó en Perú. Según las informaciones que circulan, se espera que haya hasta nueve cambios en el equipo titular. Sin embargo, se mantendrán en el once inicial Agustín Marchesín en la portería y Lautaro Di Lollo en la defensa.

El equipo se alinearía en un esquema 4-3-3, con Marchesín; Luis Advíncula, Di Lollo, Marcos Rojo, Lautaro Blanco; Ander Herrera, Milton Delgado, Kevin Zenón; Lucas Janson, Milton Giménez y Exequiel Zeballos. Además, Delgado regresa al equipo tras participar en el Sudamericano Sub 20 con la selección argentina.

La presión sobre Boca Juniors es alta, ya que si no logran revertir la serie contra Alianza Lima, se quedarían sin competencias internacionales en 2025.