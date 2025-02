Boca Juniors en la cuerda floja tras dura crítica de Davoo Xeneize tras derrota en Lima

Tras el reciente partido de Boca Juniors contra Alianza Lima en la Copa Libertadores, donde el equipo argentino sufrió una derrota de 1-0 en la capital peruana, surgieron numerosas críticas en las redes sociales dirigidas tanto a los jugadores como al director técnico, Fernando Gago. Esta situación ha generado un intenso debate, especialmente en plataformas digitales, donde los aficionados expresan su descontento con el rendimiento del equipo.

Reacciones en redes sociales

Una de las voces más destacadas en este contexto ha sido la del streamer Davoo Xeneize, conocido por sus análisis post partido sobre Boca Juniors. En sus transmisiones, Davoo no dudó en calificar el desempeño del equipo como deficiente, afirmando: “Boca no hizo nada, termina perdiendo merecidamente el partido (…) no sabían donde estaban parados”. Estas declaraciones reflejan el sentimiento de muchos aficionados que consideran que el equipo no mostró la calidad esperada en un torneo de tal magnitud.

Consecuencias de la derrota

La derrota en Lima tiene implicaciones significativas para Boca Juniors, ya que si el equipo no logra revertir la situación en el partido de vuelta que se disputará en La Bombonera, se verán obligados a ausentarse de cualquier torneo internacional en el año 2025. Actualmente, el equipo se encuentra en la Fase 1 de la Copa Libertadores, lo que aumenta la presión sobre los jugadores y el cuerpo técnico.

Análisis de los jugadores

Durante su análisis habitual, Davoo realizó una evaluación individual de los jugadores de Boca Juniors, donde solo destacó positivamente a dos de ellos. Uno de los jugadores que recibió elogios fue Carlos Palacios, a quien el streamer describió como alguien que “hace algo que ningún otro jugador de Boca hace”. Esta afirmación ha llevado a que Palacios reciba un mayor apoyo en las redes sociales, donde muchos aficionados han comenzado a restarle responsabilidad por el mal momento que atraviesa el equipo.

Davo también expresó su preocupación por la situación de Palacios, indicando: “Debe ser desesperante para Palacios”, refiriéndose a la presión que enfrenta el jugador tras haber disputado 82 minutos en el partido de la Copa Libertadores. La situación actual de Boca Juniors y las críticas que han surgido en torno a su rendimiento son un reflejo del estado de ánimo de los aficionados y de la necesidad de un cambio en el enfoque del equipo.