La Bolsa de Comercio de Santiago supera los 7.200 puntos por primera vez, impulsada por la reforma de pensiones

La Bolsa de Comercio de Santiago alcanzó un nuevo récord al superar los 7.200 puntos en su principal índice, el IPSA, gracias a la reciente aprobación de la reforma de pensiones.

Rendimiento del IPSA

El índice IPSA cerró la jornada con un incremento del 1,88%, alcanzando un total de 7.222,08 puntos, lo que representa su nivel más alto registrado hasta la fecha. Este aumento se debe en gran parte a la reacción positiva del mercado ante la certidumbre que ha generado la nueva legislación sobre pensiones, lo que ha consolidado una racha alcista en el parqué nacional, según reporta EMOL.

Acciones destacadas

Entre las acciones que más se beneficiaron de este aumento se encuentran Andina B, que subió un 4,06%, Parque Arauco con un incremento del 3,64%, y Cencosud, que también vio un aumento del 3,57%, como señala el medio mencionado.

Contexto internacional

En el ámbito internacional, el desempeño del mercado chileno se vio favorecido por el menor crecimiento del PIB en Estados Unidos, lo que ha reforzado las expectativas de que la Reserva Federal adoptará una política monetaria menos restrictiva. Este contexto ha contribuido a un ambiente más favorable para las inversiones en la región.

Impacto del precio del cobre

Además, el aumento en el precio del cobre ha impulsado a las empresas vinculadas a la minería y la exportación. Según la Bolsa de Metales de Londres, el precio del cobre se situó en US$ 4,071 la libra, lo que equivale a US$ 8.975,0 la tonelada, con una variación diaria del 1,06%. El promedio del precio del cobre para el año 2025 se establece en US$ 4,073 la libra, según datos de @MinMineria_cl.