¿Qué bonos y subsidios estarán disponibles para los chilenos en 2025?

El Estado chileno ofrece diversos aportes monetarios que incluyen bonos y subsidios destinados a diferentes sectores de la población, como familias, mujeres, jóvenes, trabajadores, estudiantes, adultos mayores y pensionados, los cuales continuarán vigentes en el año 2025. En Meganoticias.cl, se presenta una lista detallada de los beneficios disponibles para el próximo año, junto con la información sobre los beneficiarios y los requisitos necesarios para acceder a ellos. Cabe destacar que algunas de las ayudas sociales mencionadas están incluidas en el proyecto de reajuste a las remuneraciones del sector público, que ha sido aprobado por el Congreso Nacional y está a la espera de su promulgación como ley. Por lo tanto, los montos de estos aportes aún no han sido ratificados.

Bonos disponibles en 2025

Bono de Vacaciones

El bono de vacaciones es un beneficio que reciben los trabajadores del sector público durante el verano. Este bono se otorga automáticamente a quienes cumplan con los requisitos establecidos, sin necesidad de postular. Para el año 2025, los montos del bono de vacaciones son los siguientes:

$109.200 para trabajadores con una renta líquida a noviembre de 2024 igual o inferior a $1.025.622.

$54.601 para aquellos con una remuneración líquida que no exceda un monto bruto de $3.396.325.

Aporte Familiar Permanente

El Aporte Familiar Permanente, anteriormente conocido como Bono Marzo, se paga anualmente a las familias que son beneficiarias del Subsidio Familiar, Chile Solidario, el Subsistema de Seguridades y Oportunidades (Ingreso Ético Familiar), Asignación Familiar o Asignación Maternal. Para el año 2025, aún no se han definido los montos ni las fechas de pago, aunque generalmente se anuncian durante el verano. En 2024, el monto fue de $61.793, pagado por carga familiar o por familia, dependiendo del tipo de beneficiario.

Bono al Trabajo de la Mujer (BTM)

Este bono está destinado a trabajadoras de entre 25 y 59 años que pertenezcan al 40% de las familias más vulnerables. Las postulaciones están abiertas durante todo el año a través del sitio web del Sence.

Subsidio al Empleo Joven (SEJ)

El SEJ está dirigido a trabajadores de entre 18 y 24 años que también pertenezcan al 40% de las familias más vulnerables. Al igual que el BTM, se puede postular durante todo el año en el sitio web del Sence.

Bono por Formalización del Trabajo

Este bono consiste en una entrega monetaria que no requiere postulación. Se paga en una sola cuota a personas del Subsistema de Seguridades y Oportunidades que sean mayores de edad y que se estén insertando por primera vez en el mundo laboral. En 2024, el monto máximo superó los $279 mil.

Bono de Invierno

El bono de invierno se entrega a pensionados de 65 años o más para ayudarles a enfrentar la temporada invernal. En 2024, el monto fue de $77.982 por beneficiario y se pagó en mayo. Este bono se entrega automáticamente a quienes cumplan con los requisitos, sin necesidad de postular.

Bonos Bodas de Oro

Este pago se otorga a parejas que demuestran haber estado casadas durante 50 años. A partir de octubre de 2024, el monto será de $445.352, es decir, $222.676 para cada cónyuge vivo. Este monto se reajusta cada mes de octubre.

Bono por Hijo

El Bono por Hijo busca aumentar las pensiones de las mujeres que son madres. Se otorga por cada hijo nacido vivo o adoptado y se entrega cuando la madre se jubila. Los fondos de este beneficio se entregan junto con la pensión de la beneficiaria.

Bono de Reconocimiento

Este bono es un beneficio económico que el Estado otorga a trabajadores que se han cambiado del antiguo sistema de pensiones a las actuales AFP. El pago debe ser solicitado en la AFP donde la persona esté afiliada.

Bono Control Niño Sano

El Bono Control Niño Sano es un beneficio monetario que se entrega durante 24 meses a familias que mantengan al día los controles de salud de sus hijos menores de 6 años. En 2024, el monto fue de $11.000 por cada menor, y el adulto responsable debe acudir a su municipalidad para acreditar la asistencia a los controles.

Bono de Protección

Conocido popularmente como Bono Dueña de Casa, este bono se otorga a las familias, siendo prioritariamente recibido por mujeres. No es necesario postular, solo se debe cumplir con el requisito de haber aceptado la invitación a participar en uno de los programas de Chile Seguridades y Oportunidades.

Bono Base Familiar

Este es un aporte económico mensual no postulable que el Gobierno entrega a las familias más vulnerables del país. Está dirigido a familias y personas que participan en Chile Seguridades y Oportunidades y se entrega por 24 meses, siempre que se sigan cumpliendo los requisitos.

Bono Logro Escolar

El Bono Logro Escolar es un beneficio económico destinado a estudiantes desde quinto básico hasta cuarto medio que pertenezcan al 30% de mejor rendimiento académico de su promoción. Este beneficio no requiere postulación, ya que forma parte del Ingreso Ético Familiar (IEF). En 2024, los pagos se entregaron en septiembre y fueron de $78.642 y $47.187, dependiendo del grupo de rendimiento.

Bono por Asistencia Escolar

Este es un beneficio monetario mensual de $11.000 que se entrega a familias que participen de Chile Seguridades y Oportunidades y que tengan integrantes entre 6 y 18 años con un porcentaje de asistencia escolar mensual igual o superior al 85%.

Bono de Graduación Cuarto Medio

Este aporte se entrega a los integrantes del grupo familiar que se gradúen de cuarto medio. El pago se otorga a quienes tengan 24 años o más al momento de obtener la licencia de enseñanza media y que sean parte de una familia en el Subsistema de Seguridades y Oportunidades del IEF. En 2024, el monto fue de $69.902, y se reajusta en febrero de cada año.

Bono de Escolaridad

El Bono de Escolaridad está dirigido a trabajadores del sector público que tengan hijos de entre 4 y 24 años que estudien en establecimientos reconocidos por el Estado. El monto estipulado en el proyecto de ley enviado por el Gobierno en el marco del reajuste a los trabajadores del sector público es de $86.232, pagado en dos cuotas de $43.116 cada una, la primera en marzo y la segunda en junio de 2025. Además, se establece una bonificación adicional de $36.427 por cada hijo causante de este derecho, para aquellos funcionarios con una remuneración líquida igual o inferior a $1.025.622, que se pagará con la primera cuota del bono de escolaridad.

Aguinaldos

El aguinaldo de Navidad es uno de los beneficios más importantes que reciben los funcionarios fiscales durante las últimas semanas de diciembre. Según lo establecido en la futura ley, los montos serán diferenciados y dependerán de la remuneración del trabajador en noviembre. En detalle:

$68.865 para quienes tuvieron una remuneración líquida igual o inferior a $1.025.622.

$36.427 para quienes recibieron un salario líquido superior a $1.025.622.

Además, en septiembre de 2025, se otorgará un aguinaldo de Fiestas Patrias a todos los funcionarios que, al 31 de agosto de 2025, desempeñen cargos de planta o a contrata en entidades del Estado. Los montos de este beneficio serán:

$88.667 para trabajadores cuya remuneración líquida en agosto sea igual o inferior a $1.025.622.

$61.552 para aquellos cuya remuneración líquida supere los $1.025.622.

Subsidio Único Familiar

Este subsidio se otorga a quienes pertenecen al 60% más vulnerable de la población y que no pueden acceder a la Asignación Familiar o Maternal porque no son trabajadores afiliados a un sistema previsional. Está dirigido a personas que no pueden proveer por sí solas, o en unión del grupo familiar, la mantención y crianza del causante de esta asignación, que puede ser un menor de 18 años o una persona con discapacidad.

Asignación Familiar

La Asignación Familiar es un beneficio monetario del Estado para los sectores medios y vulnerables, destinado a trabajadores dependientes, independientes, pensionados y subsidiados. Se entrega mensualmente a pensionados y trabajadores dependientes afiliados a un sistema previsional (AFP y ex cajas de previsión, fusionadas en el Instituto de Previsión Social, IPS). Los trabajadores independientes reciben el dinero una vez al año. Desde el 1 de septiembre, los montos llegan hasta los $21.243, cantidad que disminuye dependiendo de las rentas del beneficiario.

Asignación Maternal

La Asignación Maternal es un subsidio estatal para trabajadoras embarazadas y también para trabajadores respecto de sus cónyuges en periodo de gestación. Este beneficio se puede solicitar desde el quinto mes de embarazo en un Centro de Atención IPS-Chile Atiende, y los montos son los mismos que los de la Asignación Familiar.