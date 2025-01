Branko Bacovich defiende su felicidad tras críticas por fotos con nueva pareja tras separación de Belén Soto

Branko Bacovich, exesposo de Belén Soto, ha respondido a las críticas que ha recibido por compartir imágenes con su nueva pareja en redes sociales. En días recientes, la actriz Belén Soto se refirió a su distanciamiento con Bacovich y a su nueva relación sentimental. En una entrevista con Revista Velvet, Soto expresó: “Uno de mis grandes sueños era justamente internacionalizar mi carrera y Branko no tenía muchas ganas de salir del país, entonces las vidas se empiezan a separar sin uno quererlo”. La actriz también comentó sobre la decisión de terminar su relación, afirmando: “La decisión más valorable y más madura fue terminarlo con amor. No le podía pedir a Branko que él dejara sus sueños de lado para hacer lo que yo quería. El amor no puede ser egoísta”. Soto añadió que, si se encontrara con Bacovich, lo saludaría y se interesaría por su bienestar: “Si lo veo, lo voy a abrazar, le preguntaré cómo le ha ido. La última vez que nos vimos, ambos nos contamos que estábamos en pareja. El aprendizaje más importante es que no porque se termine una relación tiene que haber odio o rivalidad, que es lo que tiende a crear la prensa y la gente”. A pesar de que la relación terminó en buenos términos, Bacovich fue objeto de críticas en las redes sociales tras publicar fotos de su viaje a Brasil con su nueva pareja. Un usuario comentó: “Me tinca que las puso de picado, no tiene cara de enamorado”. En respuesta a las críticas, Branko Bacovich defendió su decisión de compartir las imágenes, afirmando: “Lo postié porque estoy feliz y quiero que ella lo sepa. Las otras personas no me interesa mucho lo que piensen. Yo hice las cosas como corresponde, solo que yo nunca hablaré mal de nadie por pantalla, alguna revista o reality, esa es la diferencia”.