Histórica transacción inmobiliaria en Miami: terreno frente al mar supera los US$ 500 millones

Un terreno frente al mar en el distrito financiero de Miami se venderá por más de US$ 500 millones, marcando la mayor transacción inmobiliaria jamás realizada en la ciudad de Florida.

Detalles de la transacción

Apartment Investment & Management, conocido como Aimco, ha acordado la venta de las propiedades ubicadas en 1001 de Brickell Bay Drive y 1111 de Brickell Bay Drive a una entidad gestionada por Erik Rutter y David Weitz, quienes son los fundadores de Oak Row Equities. Las propiedades combinadas abarcan un total de 1,7 hectáreas y están situadas en el corazón de un barrio que ha experimentado un notable auge en los últimos años, impulsado por la llegada de empresas financieras y nuevos residentes.

Valor de la venta

Los compradores pagarán US$ 520 millones por el terreno, según un documento enviado por Aimco a los reguladores. Existe la posibilidad de que el precio final aumente a US$ 540 millones dependiendo de ciertos acuerdos de financiación. Este monto superaría el récord anterior de US$ 363 millones que se pagó por un sitio al multimillonario Ken Griffin en 2022.

Desarrollo futuro

Cerca de la propiedad, un rascacielos de 55 plantas ubicado en 830 de Brickell recibió un préstamo de US$ 565 millones este año. Rutter comentó sobre el terreno de Brickell, afirmando que “presenta una oportunidad única en la vida para construir un proyecto transformador”. Añadió que “una mezcla perfecta de zonificación, geometría del emplazamiento, fachada a la bahía y ubicación se combinan para crear una pieza inmobiliaria verdaderamente insustituible”.

Información sobre los compradores

Oak Row Equities es una sociedad inmobiliaria con sede en Nueva York y Miami que gestiona activos valorados en US$ 2.000 millones. Además, otra firma llamada Mariposa Real Estate también forma parte del grupo de compradores, según el comunicado. Las empresas tienen planes de construir condominios de ultralujo en la parcela adquirida.

Características del terreno

El terreno actualmente alberga una torre de oficinas y un edificio de departamentos, y cuenta con aproximadamente 148 metros de fachada continua al agua frente a la bahía de Biscayne. En la zona se permite la construcción de varias torres de hasta 320 metros de altura, según el comunicado de Aimco.

Mercado inmobiliario en Brickell

La tasa de vacancia de oficinas en el distrito de Brickell era del 11,9% a finales de septiembre, en comparación con una media nacional en EE.UU. de 19%, según un informe de CBRE Group. La media de los arriendos solicitados en la zona de Brickell era de US$ 88,69 por pie cuadrado, y algunas operaciones se cerraron a precios que son raramente vistos fuera de Manhattan.

Propiedades de Aimco

La torre del 1001 de Brickell era la única oficina en propiedad de Aimco, que controlaba 5.600 unidades de apartamentos en ocho mercados de EE.UU. hasta el 30 de septiembre, según una declaración de la empresa. Se prevé que el acuerdo con Oak Row se cierre en marzo.