Britney Spears se casa consigo misma y celebra su decisión como “lo más brillante” de su vida

La cuenta en Instagram de Britney Spears sorprende a sus seguidores con un nuevo post en el que la cantante se presenta vestida de novia, afirmando que se ha casado consigo misma.

El anuncio de Britney Spears

En una publicación realizada el domingo 20 de octubre, Britney Spears compartió un mensaje en el que expresa su felicidad por esta decisión, afirmando que, aunque pueda parecer vergonzoso, considera que es “lo más brillante que he hecho”. La intérprete de éxitos como “Baby One More Time”, quien tiene 42 años, se mostró emocionada por su elección de casarse consigo misma.

Detalles de la publicación

En su post, Britney escribió: “El día que me casé conmigo misma. Lo recuerdo porque puede parecer vergonzoso o estúpido, ¡pero creo que es lo más brillante que he hecho en mi vida!”. La publicación fue acompañada por un video en el que aparece luciendo un vestido blanco de satén y un velo de encaje del mismo tono, todo esto al ritmo de “Fields of Gold” de Sting.

Reacciones de los seguidores

La publicación generó diversas reacciones entre sus seguidores. Mientras algunos celebraron su decisión, otros expresaron su preocupación por el estado emocional de la cantante.

Contexto personal de Britney Spears

Según informes de medios estadounidenses, Britney Spears no ha estado en una nueva relación desde su separación de Sam Asghari en mayo de este año. El actor solicitó el divorcio en agosto de 2023, poco más de un año después de su matrimonio, que tuvo lugar en junio de 2022.

Antes de su relación con Asghari, Britney estuvo casada con Jason Alexander y Kevin Federline, con quien tiene dos hijos: Sean Preston Federline, de 19 años, y Jayden James Federline, de 18.