Impactante denuncia de madre revela acoso escolar y grave accidente en colegio de Santiago

Un grave caso de bullying en un colegio de la comuna de Santiago se hizo público hace una semana. La madre de un niño de 10 años denunció que su hijo fue víctima de acoso escolar, lo que culminó en un incidente donde el menor terminó empalado en una estructura metálica del patio por un par de compañeros.

Detalles del incidente

Aunque este caso fue dado a conocer en diciembre, el episodio ocurrió el pasado 14 de octubre. La madre del niño, en una entrevista con T13, expresó que el comportamiento del establecimiento educacional, la Escuela Cervantes Básica, la llevó a decidir hablar públicamente. “Yo me quería mantener anónima, pero la mentira del colegio ha sido tan grande que ya es momento de aclarar y quiero decir la verdad”, declaró al medio.

La madre relató que su hijo, quien pertenece al espectro autista, era objeto de bullying. “Mi hijo ese día me comentó que estos niños lo corrieron a un lugar del patio, donde estaba este parante de voleibol. Lo que hace uno de los niños, es empujarlo en el parante y hacerle presión, con intención”, explicó.

Reacción del personal del colegio

La madre continuó su relato afirmando que, al ser alertado de lo sucedido, el inspector no creyó en la gravedad de la situación. “En ese momento no había inspectores en el patio de recreo. Un compañero fue avisar a un inspector, este inspector no creyó lo que estaba pasando, se demoró. Luego va una profesora, justo estaba pasando a buscar una colchoneta, y gracias a eso lo vio. Ella lo ayudó a pararse mientras estos otros niños se seguían riendo”, reveló.

Versión del establecimiento y desmentidos

Al momento de informar sobre los hechos, en la Declaración Individual del Accidente Escolar, el establecimiento describió un corte en el glúteo derecho del niño. Sin embargo, las heridas eran mucho más graves y profundas, lo que se constató una vez que fue ingresado al Servicio de Urgencias y a la UCI pediátrica. La madre detalló: “Tuvieron que reconstruir… también está con una colostomía, está con un catéter en la vejiga”.

La madre realizó la denuncia correspondiente a la Policía de Investigaciones, y se abrió una investigación por parte de la Superintendencia de Educación. Aunque ella optó por no seguir hablando, una declaración del establecimiento cambió su opinión. Un comunicado de prensa de la Municipalidad de Santiago, compartido en las redes sociales del Liceo Miguel de Cervantes y Saavedra, apuntó a que se trató de un accidente, afirmando que “no habría intencionalidad en los hechos que causaron las lesiones”.

La madre se mostró “perpleja” y molesta tras esta declaración, afirmando: “Siendo que esto es totalmente mentira. Fue totalmente intencional y una negligencia del colegio. Esto se pudo haber evitado, no debería haber pasado, si hubiese habido inspectores, personal, si hubiese estado el director presente”.

Reacciones y estado del menor

El colegio también emitió un comunicado en el que descartó que hubiera estudiantes extranjeros involucrados, lo que fue desmentido por la madre. “No importa realmente la nacionalidad de las personas que hicieron esto. Es un delito, sea como sea. Yo quiero justicia para mi hijo”, añadió.

El pequeño de 10 años está a la espera de cirugías reconstructivas, cuyo objetivo es minimizar las posibles secuelas físicas de este grave episodio. Además, el niño está asistiendo a terapias psicológicas, y su madre está evaluando la posibilidad de llevarlo a un psiquiatra.