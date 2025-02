Investigación revela que el cacao podría potenciar la neuroplasticidad y mejorar la memoria en humanos

El cacao es conocido por ofrecer múltiples beneficios para la salud, especialmente cuando se consume en forma de chocolate negro. Los flavonoides, compuestos naturales beneficiosos presentes en muchos alimentos, tienen una alta concentración en el cacao. Estos compuestos actúan como antioxidantes, protegiendo las células del organismo del daño causado por los radicales libres, que pueden acelerar el envejecimiento y aumentar el riesgo de enfermedades crónicas. Recientemente, un equipo de investigadores españoles de la Universidad de Granada en Málaga, España, realizó un estudio donde se comprobaron los efectos positivos de una dieta enriquecida con cacao en la neuroplasticidad del cerebro, la memoria y la regulación emocional.

“Aunque la investigación se realizó en modelos animales, los hallazgos ofrecen perspectivas prometedoras para los humanos”, destacó Sonia Melgar Locatelli, perteneciente al Departamento de Nutrición y Bromatología de la UGR. Mantener una buena memoria es fundamental para adaptarse a nuevos desafíos y recuperarse de daños cerebrales. Según explicó Infobae, el doctor Claudio G. Waisburg (MN 98128), médico neurocientífico y director del Instituto SOMA, así como ex jefe de Neurología Infantojuvenil en Ineco Neurociencias de la Fundación Favaloro, “la capacidad del cerebro para cambiar su estructura y funcionamiento se mantiene a medida que van pasando los años de vida. Esto se puede ver en cómo se adapta y reacciona a la diversidad del entorno”.

“En un mundo cada vez más demandante, el estrés afecta las funciones cerebrales, por lo que incluir cacao de calidad podría ser una estrategia efectiva para fortalecer la salud mental y cognitiva”, añadió Melgar. Otro estudio realizado en 2023 concluyó que una dosis diaria de 500 miligramos de cacao puede mejorar la función cognitiva. Esta cantidad puede alcanzarse fácilmente mediante la inclusión de chocolate negro, té verde, frutos rojos y manzanas, reveló un artículo publicado en la revista The Proceedings of the National Academy of Sciences.

El consumo de alimentos con alto contenido fenólico estimula la neurogénesis en el hipocampo, un proceso esencial para la generación de nuevas neuronas, que es fundamental para el aprendizaje. También se observó un aumento en la expresión del factor neurotrófico derivado del cerebro (BDNF), una proteína clave para la supervivencia neuronal, el crecimiento dendrítico y la plasticidad sináptica. Estos resultados sugieren que el cacao puede ser un aliado en la función cognitiva.

Para este proyecto, los investigadores seleccionaron siete tipos de cacao en polvo disponibles en el mercado español, basándose en su composición nutricional y energética. Se incluyeron cinco cacaos alcalinizados y dos no alcalinizados, evaluando su contenido de fenoles totales (TPC), procianidinas y metilxantinas, así como su actividad antioxidante. Los resultados revelaron niveles significativamente altos de TPC y actividad antioxidante en comparación con los cacaos alcalinizados. A partir de estos hallazgos, se eligieron dos tipos para el estudio preclínico: uno de alto contenido en fenoles (HPC) y otro de bajo contenido (LPC).

Más allá de la mejora en la generación de neuronas, el estudio también mostró efectos relevantes en el manejo del estrés. En una prueba de reconocimiento de objetos, diseñada para evaluar el rendimiento cognitivo en ratones, aquellos que consumieron el cacao HPC lograron un rendimiento superior en comparación con los que siguieron el estándar o el LPC. En cuanto al comportamiento emocional, presentaron respuestas diferenciadas en el test de natación forzada, una herramienta ampliamente utilizada para estudiar comportamientos vinculados al estrés.

El cacao, además de ser un placer culinario, se perfila como un recurso natural para potenciar la salud cerebral. “Sus propiedades pueden estimular y reforzar la gestión emocional, lo que lo convierte en un recurso valioso para enfrentar la vida moderna y preservar una mente ágil y saludable a largo plazo”, concluyó la investigadora. Los nutricionistas recomiendan consumir cacao en pequeñas cantidades debido a su contenido calórico, de grasas y azúcares. Sin embargo, el cacao, que es el ingrediente principal de la semilla de la planta, posee numerosas cualidades que podrían ser beneficiosas tanto para el cuerpo como para la mente.