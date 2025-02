Arrestan a hombre en Idaho por robar en Walmart usando un ingenioso truco con códigos de barras

Un hombre de Caldwell, Idaho, ha sido arrestado tras ser acusado de utilizar un método inusual para llevar a cabo robos en un Walmart local. El Departamento de Policía de Caldwell informó que el sospechoso, identificado como Dylan Rockwell, de 32 años, empleaba un anillo con un código de barras de sopa de tomate para escanear artículos de alto valor como si fueran productos de bajo costo. Este método le permitió, en su último intento, llevarse una parrilla valorada en 300 dólares, haciéndola pasar por una lata de sopa que se anunciaba en el sitio web a un precio de 1,26 dólares.

Detalles del incidente

El incidente ocurrió el pasado domingo 2 de febrero, cuando la policía recibió un aviso sobre un robo en curso en la localidad. Los agentes fueron enviados al lugar alrededor de las 6:00 p.m. y, mientras se dirigían al establecimiento, se les proporcionó una descripción del vehículo sospechoso y la dirección hacia la que se desplazaba. Esto permitió a los oficiales localizar la residencia del sospechoso, donde fue detenido sin incidentes y se recuperó la mercancía robada.

Confesión del sospechoso

Durante el interrogatorio, Rockwell confesó haber utilizado la caja de autopago de la tienda, explicando que el sistema registraba las latas de sopa, lo que le permitía pagar solo una fracción del valor real de los artículos. Además, admitió haber empleado este método en múltiples ocasiones en otras tiendas de la misma cadena. El jefe de policía Rex Ingram comentó en un comunicado oficial: “Lo siento, señor Rockwell, sus tácticas no funcionaron esta vez, pero apreciamos su creatividad. Sabemos que los tiempos son difíciles, ingenio para obtener cena en el condado”. Esta declaración, aunque irónica, subraya la gravedad del delito, que ha llevado a Rockwell a enfrentar cargos por hurto menor.

Historial delictivo y consecuencias legales

De acuerdo con la información proporcionada, Rockwell no solo cometió este robo en particular, sino que también llevó a cabo varios hechos similares en el pasado. Aunque no se especificó cuántas veces utilizó el código de barras, las autoridades confirmaron que había sustraído artículos de valor. Tras su arresto, fue ingresado en la cárcel del condado de Canyon, donde se le fijó una fianza de 25,000 dólares. Su próxima comparecencia ante el tribunal está programada para el 13 de febrero, donde se llevará a cabo una audiencia preliminar para determinar los siguientes pasos en el proceso judicial.

Vulnerabilidad de los sistemas de seguridad

El uso de este método, aunque ingenioso, ha dejado claro que este tipo de acciones no serán toleradas. Utilizando su historial delictivo previo, podría agravar su situación legal. Este caso pone de manifiesto la vulnerabilidad de los sistemas de grandes cadenas de tiendas como Walmart. Estas tecnologías están diseñadas para agilizar el proceso de compra, pero pueden ser explotadas por personas que buscan evadir los controles de seguridad. Las autoridades locales han instado a reforzar las medidas de seguridad y a los ciudadanos a reportar cualquier actividad sospechosa. Así, sigue siendo un recordatorio de que, aunque los métodos puedan parecer ingeniosos, las consecuencias de los delitos son inevitables.