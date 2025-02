Trágico incendio en cámara hiperbárica causa la muerte de un niño de 5 años en Michigan

Un trágico accidente ocurrió en Estados Unidos a inicios de febrero, cuando un niño de 5 años falleció luego que la cámara hiperbárica en la que estaba se incendiara.



La información fue compartida por socorristas en un comunicado y por el centro médico Oxford Center de Michigan, Estados Unidos, en el que se encontraba el menor. De acuerdo a declaraciones, un incendio se inició al interior del objeto, lo que provocó una explosión que mató al niño quien se encontraba recibiendo tratamiento, consigna The New York Times.

Niño fallece al interior de una cámara hiperbárica

Los socorristas al llegar al lugar confirmaron la muerte del menor, a quien el personal no logró sacar a tiempo, tal como detalló el teniente Ben Hancock, del departamento de policía de Troy, en una conferencia de prensa.

“Esto es algo muy poco común, así que no estamos seguros de qué lo causó”, dijo el teniente Keith Young, del departamento de bomberos.

“Llevo 10 años en el departamento y nunca habíamos respondido a algo así”, agregó.

En las mismas declaraciones se informó que no se tiene conocimiento en específico del tipo de tratamiento que recibía el niño, al igual que se desconocen las causas del accidente, por lo que la investigación continúa en curso. Además, al momento de la explosión, la madre del niño se encontraba cerca de la cámara, por lo que sufrió heridas en los brazos, sin embargo, no se especificó la gravedad de su caso.

Por su parte, el centro médico sufrió daños, los cuales no fueron significativos y controlados a tiempo por el equipo de bomberos. “Este es un día excepcionalmente difícil para todos nosotros”, expresó el Oxford Center tras la muerte del niño.

¿Qué es una cámara hiperbárica?

En cuanto al uso de una cámara hiperbárica, la Biblioteca Nacional de Medicina de Estados Unidos detalla que aquella se utiliza para tratamientos que requieren aumentar la cantidad de oxígeno en la sangre y así ayudar a “transportar más oxígeno a órganos y tejidos en el cuerpo”. A ello se complementa que ayuda a un “mayor y mejor suministro de oxígeno en el cuerpo”, “reducción de la hinchazón y edemas” y también “detener una infección”.

Entre los tratamientos que requieren una cámara hiperbárica se encuentra, ciertos tipos de infecciones sinusales o cerebrales, quemaduras, injertos de piel, embolia aérea o gaseosa, entre otras.