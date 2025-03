Escándalo en Perú: dos madres deben intercambiar a sus hijos tras revelarse un cambio al nacer

Un caso de intercambio de bebés en Perú ha conmocionado a la sociedad, tras la decisión de la justicia de ordenar a dos madres que intercambien a sus hijos de seis años, debido a que no son sus descendientes biológicos. Este incidente se produjo en la ciudad de Jaén, en la provincia de Cajamarca, y ha sido reportado por medios internacionales como El Mundo.



Descubrimiento del error

El error en la identificación de los padres biológicos fue descubierto en 2022, cuando una de las madres, Ruth Cieza, demandó a su exesposo para obtener una pensión de alimentos tras su divorcio. Durante el proceso judicial, el tribunal ordenó que ambos se sometieran a una prueba de ADN, la cual reveló que no eran los padres biológicos del niño que habían criado desde su nacimiento.

Investigación y hallazgos

A raíz de este descubrimiento, se inició una investigación que apuntó hacia el hospital donde se produjo el parto, el 24 de diciembre de 2018. Las pruebas de ADN realizadas a tres mujeres que dieron a luz esa noche fueron fundamentales para esclarecer la situación, ya que los bebés habían nacido con solo tres minutos de diferencia.

Testimonios de las madres

Las madres involucradas en este caso son Ruth Cieza y María Chilcón. Cieza reside en Jaén, mientras que Chilcón vive en un pequeño pueblo llamado Chirinos. Ambas han tenido que aceptar el fallo judicial y se encuentran en terapia familiar para adaptarse a la nueva realidad.

Cieza expresó su dolor diciendo: “Me estoy adaptando a mi niño que nació de mí, al que me lo han traído, y, al mismo tiempo extraño a mi hijito, que se fue al campo a vivir con su verdadera mamá. No puedo sacarme de la cabeza el recuerdo de mi hijito que se fue”.

Por su parte, Chilcón comentó: “Todo el dolor que estamos pasando es por el hospital y las enfermeras. Yo le dije a una enfermera: ‘No es mi hijo, no es mi hijo’. Y ella me dijo: ‘Señora, usted está loca’. Yo nunca me voy a olvidar lo que me dijo una enfermera. Yo me he acostumbrado a él y ahora para que se vaya no es fácil”.

Decisión judicial

El juez encargado del caso ha ordenado que se realicen los cambios necesarios en las partidas de nacimiento de los dos niños, identificando a sus verdaderos padres. Además, se ha determinado que en los nuevos documentos se debe especificar que los niños estuvieron cambiados durante seis años debido a una “negligencia hospitalaria”.

Este caso ha generado un gran impacto en la comunidad y ha puesto de relieve la importancia de la responsabilidad en los procedimientos hospitalarios.