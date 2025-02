Camila Andrade sorprende a seguidores y pareja con radical cambio de look: “Bye rubiedad hello Caramel Blond”

Camila Andrade sorprendió a sus más de 600.000 seguidores en Instagram con un cambio de look que también impactó a su pareja, Francisco Kaminski. A través de su cuenta en la red social, la ex participante de Gran Hermano mostró su nuevo estilo de cabello, el cual recibió una respuesta positiva por parte de sus seguidores.

Cambio de look de Camila Andrade

La Miss Mundo Chile 2013 decidió dejar atrás su característico cabello rubio y optó por un tono más castaño, que realza el color de sus ojos gracias a un tratamiento de colorimetría que se realizó recientemente. En su publicación, Camila escribió: “Bye rubiedad hello Caramel Blond”, lo que refleja su entusiasmo por el nuevo estilo.

La modelo expresó su satisfacción con el cambio, afirmando: “Yo no puedo más con este color que me hizo Pablo, me encanta. Siento que da un aspecto más natural, siento que destacan más mis colores, mis ojos”. Además, aclaró que no utiliza lentes de contacto, lo que resalta aún más su nuevo look.

Reacciones en redes sociales

Las reacciones de sus seguidores no se hicieron esperar, con comentarios como: “Amado”, “Hermosa, te quedan súper ambos”, “Me encanta morena”, “Wow. Lindo tono”, “Cada día mejor”, y “Divina Cami”. Este apoyo masivo demuestra la conexión que tiene con su audiencia y la admiración que despierta.

Francisco Kaminski expresa su amor

Francisco Kaminski, quien es conocido por su relación con Camila, también se pronunció sobre el nuevo look de su pareja. El presentador de televisión, que fue expareja de Carla Jara, comentó: “Con lo que hagas, siempre te verás hermosa. ¡Te amo!”. Este mensaje resalta el apoyo incondicional que le brinda a Camila en su vida personal y profesional.

La pareja está próxima a celebrar su primer aniversario, y desde el inicio de su relación, Kaminski ha mostrado su amor por Andrade. En el Día de los Enamorados, el empresario dedicó un emotivo mensaje a Camila, expresando: “Que más puedo pedir a la vida si la persona más hermosa me dice ‘mi amor’. Para mí la palabra amor lleva tu nombre. ¡Te amo!” junto a una serie de fotografías que capturan momentos juntos.