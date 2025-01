¿Un lujoso regalo de cumpleaños para Camila Andrade? La verdad detrás del automóvil cero kilómetro

El pasado 2 de enero, Camila Andrade celebró su cumpleaños número 34 en compañía de su familia, amigos y su pareja, Francisco Kaminski. A través de sus redes sociales, la ex participante de «Gran Hermano Chile» compartió varios registros del evento, donde también estuvo presente Mariano, hijo del locutor radial Francisco Kaminski y de Carla Jara.



En el programa «Hay que decirlo» de Canal 13, se revelaron más detalles sobre la celebración. La panelista Gisella Gallardo mencionó que el animador habría hecho un regalo lujoso a Camila Andrade. Según sus palabras, «el regalo que le habría hecho es, nada más y nada menos que ¡un automóvil cero kilómetro!», lo que generó una serie de reacciones en su entorno.

Gallardo también indicó que existe un problema relacionado con el hecho de que, desde octubre, Francisco Kaminski no estaría pagando las cuotas correspondientes al crédito que Carla Jara solicitó. Esta situación ha causado malestar en el círculo de la ex «Mekano», ya que se considera que el regalo de un automóvil en este contexto es inapropiado.

En el programa, se intentó contactar a Camila Andrade para obtener su versión, pero no se logró establecer comunicación. Sin embargo, Francisco Kaminski sí respondió a las consultas. En su declaración, aclaró: «No, Gisella, eso es falso. Ella se compró un auto con su plata. Yo no le he comprado nada». Además, añadió que está enfocado en pagar sus deudas, afirmando: «Estoy pagando poco a poco lo que debo a todos y en eso estoy enfocado. No estoy en situación de estar comprando autos después de todo lo que pasé y perdí laboralmente. No me interesa hablar más».

Por su parte, Gisella Gallardo continuó aportando información, señalando que tiene conocimiento de que Carla Jara no ha recibido pagos desde octubre por parte de Francisco Kaminski, y que ella misma está cubriendo el crédito que fue solicitado para un negocio de él.