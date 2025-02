Camila Andrade califica su paso por “Gran Hermano” como “lo mejor que me pasó” tras polémica en televisión

La experiencia de Camila Andrade en el reality de Chilevisión, “Gran Hermano”, ha sido calificada por ella como una de las “mejores cosas” que le han sucedido, a pesar de haber enfrentado críticas en 2024 tras el quiebre de la relación entre Carla Jara y Francisco Kaminski, actual pareja de la modelo.

Recuerdos del reality

En una conversación con Pamela Díaz en su programa “#SINEDITAR”, Andrade recordó su paso por el reality, afirmando que el ofrecimiento para participar fue una buena alternativa, ya que no quería que se formara una única percepción de ella. Andrade expresó: “Tomé la decisión de encerrarme en el reality, a pesar de lo que significaba ese encierro que era más heavy. Lo mejor que me pasó y en distintos ámbitos emocionales, personales, familiares, laborales”.

La animadora también mencionó que fue despedida de su trabajo, lo que generó un impacto significativo en su vida.

El escándalo y su impacto laboral

Durante la entrevista, Pamela Díaz mostró interés en saber si el escándalo relacionado con su despido de “Caja de Pandora” fue efectivamente una de las razones de su salida. Andrade confirmó que el escándalo fue una de las justificaciones que le dieron para su despido, además de mencionar que el programa no se sostenía económicamente. “Igual el programa ya murió, más encima me deben plata”, afirmó Andrade.

La animadora precisó que la deuda proviene de la productora de “Caja de Pandora”, Digital Media Prime, y no de La Red, con quienes mantiene una buena relación. Andrade hizo un llamado a los integrantes de la productora, diciendo: “me debe plata la productora. Hago un llamado al señor Cristián Awad e Ignacio Bustamante, por favor páguenme”.

Deudas y relaciones laborales

Andrade también mencionó que no solo ella tiene deudas pendientes, sino que también muchas otras personas que trabajaron en el programa. “Gente de cámara, gente de audio, gente de técnica, a Francisco (Kaminski), a mí”, indicó. Aunque se comprometió a no dar nombres, expresó su frustración por la situación, diciendo: “Te juro que me da mucha lata porque yo adoro a la gente de La Red. Yo adoro a la gente con la que trabajo, formé lazos tan bacanes”.

La animadora mostró su respeto hacia el equipo técnico y los productores, cuestionando por qué no se les pagaría a quienes trabajaron durante casi un año. “¿Por qué no se les va a pagar lo que ellos trabajaron durante casi un año? Es mucho”, concluyó Andrade, añadiendo que a ella se le adeuda mucho menos.

Andrade finalizó su intervención mencionando que el programa fue injusto, sin ofrecer más comentarios o reflexiones personales sobre su experiencia.