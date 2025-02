Camila Andrade niega infidelidades y revela episodio de deslealtad en su vida amorosa

La más reciente entrevistada al programa ‘Sin Editar’ de Pamela Díaz fue la modelo y panelista de televisión, Camila Andrade, quien abordó diversos episodios de su vida, abarcando desde aspectos íntimos hasta su trayectoria profesional. Durante la conversación, Pamela realizó varias preguntas, entre ellas, indagó sobre el historial amoroso de Andrade, preguntándole si alguna de las parejas que ha tenido a lo largo de sus 34 años le había sido infiel. Camila Andrade descartó esta posibilidad de manera categórica.

Declaraciones sobre la infidelidad

Camila Andrade afirmó: “Yo nunca me he cagado un pololo. No. Te lo juro por Dios”, lo que llevó a Pamela Díaz a creer en su declaración. Posteriormente, Pamela se cuestionó a sí misma: “¿A ti te han cagado? Verdad que yo supe de uno. No vamos a decir como”, lo que provocó risas nerviosas en Camila. En respuesta a esta afirmación, Andrade confesó que había descubierto a una expareja siendo infiel en una situación muy comprometida.

Detalles de la infidelidad

Camila Andrade relató: “Fui al lugar de los hechos. Me dejó de contestar de la noche anterior. Fui no más y eran como las siete de la mañana y full música de after”, aunque no proporcionó más detalles sobre esta infidelidad de la que fue víctima.

Relación actual de Camila Andrade

Es importante mencionar que actualmente Camila Andrade mantiene una relación con Francisco Kaminski, a quien conoció mientras él estaba en un romance de 10 años con Carla Jara. Aunque Carla Jara ha afirmado que el locutor radial le fue infiel con Andrade, ambos han negado esta acusación.