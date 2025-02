Camilísima se lanza como candidata a Reina del Festival de Viña del Mar tras inesperada propuesta de su equipo

Camilísima, conocida comunicadora, está viviendo un momento destacado en su carrera, ya que además de su participación en el programa de farándula de TV+ “Sígueme”, se le ha otorgado la oportunidad de tener su propio espacio en la señal. A esto se suma su reciente candidatura para ser la Reina del Festival de Viña del Mar, un evento de gran relevancia en el ámbito del espectáculo chileno. En una entrevista con La Hora, Camilísima expresó su sorpresa por la magnitud que ha tomado su participación en el festival, afirmando que no tenía claro cómo comenzó todo, pero que está decidida a conquistar tanto a la audiencia como a los periodistas para obtener la banda y la corona.

El inicio de su candidatura

Camilísima comentó que su candidatura “partió como un juego” y que se enteró recientemente de que la situación se había vuelto seria. En la entrevista, la comunicadora mencionó: “Yo de verdad me acabo de enterar que esto ya tomó ribetes serios”. El animador del programa, Carlitos Palacio, también se refirió a la posibilidad de un beso en la Quinta Vergara con Karen Doggenweiler.

El apoyo de su equipo

La comunicadora atribuyó su decisión de participar en el festival al apoyo de su equipo en el programa “Sígueme”, quienes le dieron su bendición. Camilísima explicó: “O sea, me inscribo y todo, alentada por mi equipo, que es un súper buen equipo, que me dice que soy capaz, que por qué no”. Sin embargo, también admitió que se siente muy nerviosa ante la situación, diciendo: “Voy con todo nomás, que no me dé vergüenza, que no me dé miedo, que no me ponga nerviosa, ¿viste?”.

Reflexiones sobre su imagen

Camilísima se mostró insegura sobre su capacidad para cumplir con las expectativas de una reina del festival, señalando: “Yo no sé posar con sensualidad, no bailo, al revés, yo soy súper tiesa, entonces, ¿qué voy a tener que mostrar como de reina para la gente o para los periodistas?”. A pesar de sus dudas, se mostró entusiasta y ya tiene un lema: “Valiente y audaz, Camilísima Reina del Festival”.

Desafíos en su carrera

En cuanto a su participación en el festival, Camilísima mencionó que su trabajo en el programa le presenta ciertos desafíos. “No sé cómo me voy a desdoblar, porque también estoy con el programa nuevo, pero voy a tener que hacerlo, voy a tener que buscar la manera de…”, afirmó.

Conexión con la prensa

Camilísima también destacó su experiencia previa en el mundo del periodismo, indicando que está acostumbrada a estar detrás de cámaras. “Quiero que me conozcan o reencontrarme en verdad con los periodistas, porque la verdad es que casi todos los periodistas me conocen por pegas pasadas”, comentó. A lo largo de su carrera, ha trabajado con muchos de los periodistas de espectáculo, lo que le ha permitido establecer una buena relación con ellos.

Reacciones de sus colegas

La comunicadora compartió que algunos de sus colegas le han expresado su apoyo, diciendo: “Me han felicitado algunos, me han escrito, me han dicho como Cami, pensar que éramos periodistas de corral y que estábamos ahí pegando los codazos para sacar cuñas y ahora está ahí de candidata reina”.

Camilísima también hizo una broma sobre sus compañeros de prensa, mencionando que Giro Gatica, el editor de TV+, se comprometió a ofrecer comida y discoteca para celebrar su candidatura.