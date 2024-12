Camilo Zicavo responde a críticas y rumores de separación con Denise Rosenthal

El cantante Camilo Zicavoni y la artista Denise Rosenthal han estado en el centro de rumores sobre una posible separación, que han circulado durante varios meses. Recientemente, la prensa rosa ha comenzado a especular que Zicavoni podría haber comenzado una nueva relación con la actriz Daniela Pérez Muñoz.



Mientras tanto, Zicavoni ha enfrentado numerosas críticas en las redes sociales, lo que parece haberlo llevado a expresar su frustración. En una de sus publicaciones, compartió un meme que decía: “Yo cuando me preguntan por mi ex”, lo que provocó una reacción en cadena en la comunidad cibernética. Una seguidora respondió a su publicación diciendo: “siempre Denise fue y será que él como artista. Ojalá algún día llegues a juntar 1000 personas que te escuchen, tendrían que ser sordos”.

Zicavoni no tardó en responder a este comentario, señalando que la crítica planteaba “una paradoja, una dicotomía, un problema filosófico y quizás ni se dio cuenta. Hermoso me parece”. Sin embargo, su respuesta no se detuvo ahí. En una reflexión más profunda, el cantante abordó el tema del odio que ha recibido en línea, aunque no confirmó oficialmente su separación.

En sus declaraciones, Zicavoni expresó: “El hate de estos días ha sido fuerte. Pero más fuerte ha sido ver las expresiones de amor y cariño de mucha gente, los amigos y familia siempre presente. Y también surgen amigos y familia que uno no sabía que tenía, compañerxs que uno no ha tenido la suerte de conocer, pero hay lazo que se generó de acompañarnos mutuamente escuchando nuestra música”.

Además, el cantante hizo hincapié en que “Nadie merece el maltrato como el que he recibido. Ni yo, ni Denise, ni nadie. Porque nunca está demás recordar que el internet está lleno de historias que no son reales, porque no es la vida real, porque uno no conoce las vidas de los demás”.

Zicavoni concluyó su reflexión afirmando que “el hate, el maltrato, siempre serán más ruidosos que el amor y la aprobación. Que pueden hacer mucho daño si no tienen gente que los acompañe, como tengo yo”.

Estas declaraciones han generado un gran interés en los seguidores de ambos artistas, quienes continúan especulando sobre el estado de su relación.