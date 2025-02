Eva Gómez revela los motivos detrás de su renuncia al Festival de Viña del Mar en emotiva conversación

En el nuevo capítulo de “Camino a Viña”, la comunicadora Karen Doggenweiler tuvo una conversación con la exanimadora del Festival de Viña del Mar, Eva Gómez. Gómez, quien compartió el escenario de la Quinta Vergara junto a Rafael Araneda entre los años 2011 y 2013, decidió renunciar a la animación del festival. Durante la charla, Eva reveló los motivos que la llevaron a tomar esta decisión, destacando su salud como una prioridad en su vida.

Motivos de la renuncia

Eva Gómez explicó que en el año 2013 enfrentó una grave situación de salud. “En honor a la verdad, en el último año, en 2013 me vino una enfermedad. Me vino un NIE, neoplasia intraepitelial en el cuello del útero. Era segunda vez que venía, me vino (la primera vez) cuando era muy pequeña y tuve que operarme”, compartió la comunicadora.

La enfermedad fue detectada a través de un examen de papanicolau en mayo de ese año. “Lo repetí (el examen), me salió malo. Me operé en junio”, agregó. En diciembre de 2013, Eva debía realizarse un examen para recibir el resultado definitivo tras la cirugía, lo que coincidía con la preparación para el festival.

“Si me hubiera salido positivo, ya en una preparación donde hay todo un equipo involucrado, donde hay un montón de gente. El ánimo no era para el Festival. O sea, mi salud es lo primero porque yo tengo tres hijos”, detalló. Eva enfatizó que su bienestar era fundamental y que no podía arriesgarse a vivir el proceso de salud en medio de la presión del festival. “Afortunadamente me salió súper bien el examen, pero yo preferí dar un pie al lado”, expresó.

Impacto de las críticas

Durante la conversación, Eva también se sinceró sobre los momentos difíciles que vivió debido a las críticas que recibió durante su tiempo como animadora. “Había ene programas de espectáculos, ene programas de farándula y hablar es gratis. Yo creo que hay mucha gente que no se da cuenta el daño que hace cuando dice cosas, no solo sin saber”, comentó.

Gómez mencionó que, aunque aprecia la crítica constructiva, hubo comentarios que la afectaron profundamente. “Yo soy súper fan de la crítica constructiva, (…) pero hay cosas que no se pueden mejorar. Que porque era española, mucha gente muy xenofobia ‘por qué una española arriba del escenario’. Yo llevo acá en Chile 26 años viviendo (…) Yo elegí Chile para hacer mi vida, para tener a mis hijos y para desarrollarme”, afirmó.

Entre las críticas que recibió, Eva recordó que se decía que “era gritona, que era chica, que era fea, que era gorda”. Reveló que en su segundo año, estuvo al borde de desarrollar un trastorno alimenticio. “Yo el segundo año lo hice con 49 kilos. Cuando llegó mi madre y me abrazó me dijo ‘ay qué nervio’, porque era un huesito”, relató.

Reflexiones sobre la experiencia

Al reflexionar sobre su experiencia, Eva Gómez aseguró que, de haber tenido la oportunidad, “me pasaría por donde tú sabes todas las críticas. Agarraría las positivas, las constructivas. (…) Me quedaría con las que me hacen crecer como profesional, las otras… nadie me conoce. Darle en el gusto a todo el mundo es imposible”.

La conversación entre Karen Doggenweiler y Eva Gómez pone de relieve los desafíos que enfrentan los animadores en el escenario del Festival de Viña del Mar, así como la importancia de priorizar la salud y el bienestar personal en medio de la presión mediática.