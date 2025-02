Canal 13 busca revivir el éxito de “Mundos Opuestos” con nuevo reality, pero Titi Ahubert rechaza oferta millonaria

En Canal 13, se está desarrollando un nuevo reality que se inspira en la exitosa serie «Mundos Opuestos», que se estrenó en 2012 y tuvo su segunda temporada en 2013. Para este nuevo proyecto, la producción ha comenzado a contactar a varios rostros televisivos, entre los cuales se encuentra Titi Ahubert.

Contacto con Titi Ahubert

Según el programa «Sígueme», la casa televisiva se acercó a Titi Ahubert con una oferta económica considerable para que participara en el reality. Sin embargo, la modelo decidió rechazar la propuesta. El panelista Sergio Marabolí comentó: “Dentro de este nuevo reality, llamaron a Titi Ahubert para participar por una millonaria cifra. Dijo que no”.

Motivos del rechazo

Por su parte, Daniela Aránguiz añadió que la decisión de Titi Ahubert de no aceptar la oferta se debe a su deseo de no exponerse más de lo necesario. “No aceptó, básicamente porque quiere volver a la televisión. Quiere hacer programas, tiene un par de ofertas, pero dice que el reality le puede hacer daño tomando en consideración que tiene hijos y todo un tema personal”, explicó Aránguiz.

Aclaración sobre la información financiera

En el programa de TV+, también se abordó una aclaración relacionada con Titi Ahubert. Sergio Marabolí mencionó: “Aprovecho de hacer una aclaración, porque nosotros ayer dijimos que Titi Ahubert había ganado más de 20 millones de pesos en una plataforma para adultos, lo que no es así”. Además, Marabolí continuó: “Me llamó y me dijo que esa información está errada, me dijo que era mucho menos y que incluso todavía sigue debiendo 15 millones de gastos comunes”.

Este nuevo reality de Canal 13 sigue en desarrollo, y la producción continúa buscando a otros participantes para completar el elenco.