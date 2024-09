Canelo Álvarez y Bivol: ¿se acerca la revancha que todos esperan para 2025?

Canelo Álvarez se prepara para una posible revancha con Dmitry Bivol en 2025, mientras el ruso defiende sus títulos ante Artur Beterbiev.

Tras su victoria por decisión unánime contra Edgar Berlanga el 14 de septiembre en Las Vegas, donde retuvo los títulos de la WBC, WBA y WBO en la categoría de Supermediano, Canelo Álvarez se encuentra preparado para regresar al cuadrilátero. Sin embargo, su próximo enfrentamiento no será contra un retador que busque arrebatarle sus coronas, sino que se perfila para ser una revancha con Dmitry Bivol, un boxeador con el que ya ha tenido un combate previo.

Dmitry Bivol, en días recientes, expresó su deseo de tener una revancha con el boxeador mexicano, aunque aclaró que no desea presionar para que la pelea se realice, ya que su enfoque está en la defensa de sus títulos mundiales programada para noviembre. En este contexto, el promotor británico Eddie Hearn ha indicado que el enfrentamiento entre Canelo Álvarez y Dmitry Bivol está cada vez más cerca de hacerse realidad. Hearn ha mencionado que ya está considerando algunas fechas a corto plazo para llevar a cabo este esperado combate.

Bivol, quien se impuso a Canelo Álvarez el 7 de mayo de 2022 por decisión unánime, se encuentra en una posición clave en el boxeo. Hearn, presidente de Matchroom Sport y de la Professional Darts Corporation, reveló en una entrevista con “Boxing News” que está evaluando y planificando diferentes escenarios para que el combate entre Álvarez y Bivol se concrete. Además, confirmó que la pelea podría llevarse a cabo en 2025 y que se disputaría en las categorías de 168 libras o 175 libras, dependiendo del resultado que obtenga Bivol en su próximo enfrentamiento contra Artur Beterbiev.

La situación es particularmente interesante, ya que si Bivol logra vencer a Beterbiev en su combate en Arabia Saudita, se convertiría en el campeón indiscutido de los semipesados. En tal caso, Canelo Álvarez podría subir de categoría para intentar capturar todos los títulos de las 175 libras. Por otro lado, si Bivol pierde ante Beterbiev, podría perder todos sus logros, lo que abriría la posibilidad de una revancha con Álvarez en la categoría de 168 libras, donde Canelo es el actual campeón.

En el marco de esta dinámica, Artur Beterbiev, quien se prepara para enfrentar a Bivol, ha dejado claro que no tiene interés en un combate contra Canelo Álvarez. En declaraciones realizadas en el podcast “The Stomping Grounds”, Beterbiev afirmó: “Cuando Canelo tenga un cinturón en mi división, entonces querré pelear con él. Incluso si llega ese momento, todavía no creo que quiera enfrentarlo. Realmente no estoy interesado en una pelea con él”. Beterbiev, que cuenta con un récord de 20 peleas ganadas, todas por nocaut, se encuentra enfocado en su próximo desafío y en mantener su estatus en el boxeo.