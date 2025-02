Policía peruano se disfraza de ‘Capibara del Amor’ para atrapar a traficante de drogas en Lurín

Un agente de la Policía Nacional de Perú (PNP) logró la captura de un traficante de drogas el pasado viernes, utilizando un inusual disfraz relacionado con el Día de los Enamorados. El policía se presentó como un ‘Capibara del Amor’, aunque la detención resultó ser bastante menos romántica de lo que el disfraz podría sugerir.

Detalles de la detención

La singular operación tuvo lugar en Lurín, una localidad situada al sur de Lima. El Grupo Terna, especializado en infiltraciones, fue el encargado de llevar a cabo la detención del individuo, quien había sido identificado como un distribuidor de diversas drogas en su vecindario.

Declaraciones del coronel Pedro Riojas

El coronel Pedro Riojas, jefe del Escuadrón Verde de la PNP, explicó en una entrevista con TV Perú que las fechas especiales son momentos propicios para realizar intervenciones utilizando disfraces. En sus palabras, “Cuando tocamos la puerta, nadie se imaginaba que dentro del disfraz estaba una terna, creyó que, efectivamente, le estaban llevando un regalo. Si no nos hubiéramos disfrazado de este personaje, no nos hubieran abierto la puerta y no lo hubiéramos intervenido”.

La estrategia del disfraz

El coronel Riojas añadió que el objetivo de mimetizarse con el personaje del capibara se debió a que este es un personaje popular y querido en la actualidad. En el momento de la intervención, se escuchó a una de las policías infiltradas decir: “Tenemos una sorpresa para ti. Acá tiene tu regalo”, justo antes de que el hombre permitiera la entrada del ‘Capibara del Amor’ a su hogar.

Resultados de la operación

Sin embargo, la situación cambió drásticamente para el sospechoso. En un video publicado por la PNP, se observa cómo el disfraz se convirtió en una herramienta efectiva, ya que el capibara logró reducir al delincuente sin mayores complicaciones. Durante la intervención, se encontraron con 1.774 envoltorios de pasta básica de cocaína y 420 gramos de marihuana en posesión del detenido.