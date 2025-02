Reo confiesa brutal decapitación en cárcel de Concepción: “Era para hacer un sacrificio de sangre”

Un reo en la Cárcel El Manzano de Concepción decapitó a su compañero de celda, un hecho que ha conmocionado a la sociedad chilena. Este brutal homicidio ocurrió el 9 de diciembre de 2024 y, más de dos meses después, se ha revelado el testimonio de Diego Valdés San Martín, conocido como el Indio Loayza, quien proporcionó detalles escalofriantes a Gendarmería y a un psiquiatra de la Defensoría Penal Pública (DPP). La víctima, identificada como Vincent González, de 27 años y apodado el Guatón Golo, fue hallada con múltiples lesiones en su celda, donde su cuerpo fue encontrado en un estado que fue descrito como una “ceremonia con sangre” y con una biblia en la pared.

Detalles del homicidio

Según el relato de Valdés, la mañana del asesinato, él y otros reos, conocidos como el Joker y el Diablo, estaban en la celda cuando comenzaron a bailar. Valdés afirmó: “Le vi cara de diablo y lo sacrificamos entre los tres”. En su declaración, relató que apuñaló a González, lo ahorcó con un cordón y luego le cortó la cabeza con una lata. Este acto violento ocurrió mientras González se preparaba para dormir.

Valdés continuó su relato explicando que, tras el ataque, “lo vi al Joker en la muralla. Me dijo: ‘mátalo’ y yo pensé… También le tiene que haber dicho eso mismo a él. Así que dije: ‘es él o soy yo'”. Después de asfixiar a González, Valdés le propinó una puñalada en el corazón y le cercenó el cuello, afirmando que esto era parte de un ritual de sacrificio de sangre, similar a los sacrificios mayas.

El ritual y el pacto con el Diablo

En su testimonio, Valdés mencionó que el motivo detrás de su acción era invocar al Diablo para que lo protegiera. “Tenía que invocar al Diablo para que no me fuera a pasar nada a mí, así que ahí escribí el 666 en la muralla y como me había mandado a decir que lo matara, yo hice eso”, explicó. También hizo una estrella de David, sugiriendo que podría servir para el mismo propósito.

Valdés describió cómo desechó el cuerpo de González, afirmando que lo dejó en su cama y que planeaba botar la cabeza por la escalera, como un ritual para recibir la bendición del Diablo. “Yo estoy tranquilo en mi pieza ahora. Esa es la ganá’… tenerlo a él de amigo, al Diablo, para que me saque todas estas personas que me miran”, dijo Valdés, aunque luego admitió que el pacto no estaba funcionando como esperaba: “Igual tengo que seguir mirando el suelo, igual me miran y hablan de mí… Yo creo que no está funcionando el pacto”.

Repercusiones del crimen

Este caso ha puesto de manifiesto la crisis carcelaria y el hacinamiento en las cárceles chilenas, así como la necesidad de abordar la violencia dentro de estos recintos. La madre de la víctima, Vincent González, ha anunciado su intención de demandar al Estado y a Gendarmería, lo que añade una capa más de complejidad a este trágico suceso. La situación en la Cárcel El Manzano ha sido objeto de críticas y ha resaltado la urgencia de reformas en el sistema penitenciario chileno.