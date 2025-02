Cierre del colegio Cardenal Raúl Silva Henríquez deja a más de 450 estudiantes sin matrícula en Los Ríos

Más de 450 estudiantes del colegio Cardenal Raúl Silva Henríquez han sido reubicados en otros establecimientos educativos de Paillaco y Río Bueno, tras el anuncio de cierre de la institución debido a problemas de insolvencia económica. La situación se ha generado a raíz de una disminución en las matrículas que comenzó en 2020 y que no se pudo revertir, lo que resultó en una reducción de la subvención estatal correspondiente a la baja en la cantidad de alumnos.

Problemas financieros y cierre de establecimientos

La Corporación Educacional Cardenal Raúl Silva Henríquez de la región de Los Ríos ha iniciado un proceso de liquidación voluntaria debido a su situación financiera. Este proceso se ha visto motivado por la incapacidad de mantener los costos operacionales, que han permanecido constantes a pesar de la disminución en el número de estudiantes. Como resultado, se ha decidido cerrar los dos establecimientos que la corporación tiene en Río Bueno y Paillaco.

La comunidad educativa ha expresado su preocupación por el futuro de los cerca de 500 estudiantes que se han quedado sin matrícula, generando incertidumbre sobre su continuidad escolar.

Reubicación de estudiantes

El seremi de Educación en Los Ríos, Juan Pablo Gerter, ha informado que los alumnos afectados serán reubicados en otros colegios. Gerter ha detallado que más de 450 niños comenzarán su año escolar 2025 en diferentes establecimientos educativos.

Además, el seremi ha indicado que el cierre definitivo de los recintos educativos aún no se ha concretado, ya que el Ministerio de Educación no ha aceptado la solicitud de renuncia voluntaria al reconocimiento oficial presentada por la sostenedora. Gerter ha señalado que los sostenedores no cumplieron con la normativa al no presentar la solicitud en el tiempo requerido.

Sanciones y posibles irregularidades

El representante del Mineduc en la región ha añadido que la sostenedora ha sido sancionada con la retención de la subvención escolar desde septiembre del año anterior, acumulando un monto que asciende a 62 millones de pesos. Actualmente, se están llevando a cabo investigaciones por parte de la Superintendencia de Educación para determinar posibles irregularidades financieras en la gestión de la corporación.