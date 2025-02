Nieta de María Elcira Contreras denuncia a supuesto médium por falta de respeto y lucrar con su dolor

La nieta de María Elcira Contreras, Carla Hernández, ha expresado su descontento hacia un individuo que afirmó haber contactado a su abuela, una mujer de 86 años, a través de psicofonías. En una entrevista con La Cuarta, Hernández no ocultó su molestia y calificó la situación como una falta de respeto hacia su familia.

Reacción de la familia

Hernández comentó: “He visto videos de él, pero no me atrevo a abrirlos, porque el tipo habla cada cosa”. La nieta de María Elcira se refirió al sujeto como un chanta, afirmando que carece de respeto hacia la familia y que ha afirmado que ellos le dieron autorización para realizar las psicofonías, lo cual, según ella, es completamente falso.

En representación de su familia, Carla Hernández indicó que se había comunicado con el individuo tras enterarse de la existencia de las supuestas psicofonías. Ella le expresó su incredulidad, afirmando: “Le dije que no le creía y que, por lo que se ve, solo quiere ganar likes”.

Preocupaciones sobre la regulación en redes sociales

Además, Hernández lamentó la falta de regulación en las redes sociales, señalando que cualquier persona puede autoproclamarse como “médium” sin tener la debida credencial o capacidad. Ella cuestionó: “Esto nos perjudica más como familia y genera morbo. ¿Cómo puede existir gente que está lucrando con nuestro dolor?”

Hernández, quien ha asumido el rol de vocera de la familia de María Elcira, también mencionó que el individuo llegó hasta el fundo Las Tórtolas para grabar una supuesta psicofonía en el lugar. Expresó su frustración diciendo: “No sé, me cuesta hablarlo porque es demasiado fuerte. No puede ser que haya personas con tan poco criterio”.

Finalmente, Carla Hernández compartió su descontento por la intrusión en su vida personal, afirmando: “Hoy quería un día de paz y alguien me manda este video. No puede ser. Siento que la gente no me deja en paz”.