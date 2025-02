Carla Jara recuerda su explosiva fama en Mekano y revela anécdota incómoda en un supermercado

Carla Jara compartió sus experiencias sobre su época en Mekano, donde alcanzó una notable fama a una edad temprana. La panelista del programa Buenos Días a Todos se unió al programa juvenil a los 16 años, mientras aún asistía al colegio. En una entrevista con Mega, Jara recordó cómo su vida cambió drásticamente en ese momento, afirmando: “mis compañeras, si bien yo me seguía juntando con las mismas, yo veía a todo el colegio escuchando las canciones de Mekano en los recreos, todos bailando las coreografías y era muy loco”.

El impacto de la fama en su vida

La transformación de Jara fue notable, pasando de ser una persona anónima a convertirse en la Carlita Jara, lo que ella describió como “un cambio radical en mi vida y a los 16 años, fue locura”. Este cambio repentino en su vida cotidiana la llevó a experimentar situaciones inesperadas debido a su popularidad.

Una anécdota incómoda

Durante la conversación, Jara también recordó una anécdota que la hizo sentir incómoda. Relató un episodio que ocurrió en un supermercado junto a su madre, donde se sintió abrumada por la atención del público. En ese momento, expresó: “En un momento estaba tan rodeada de gente que me sentí atrapada y yo le digo a mi mamá, ‘mamá ayúdame que me voy a desmayar’ y me desmayé”. A pesar de que reconoció que fue un “papelón”, también destacó que “yo sé que fue por el cariño que me tenía la gente”.