Incertidumbre sobre el futuro de Carla Jara en TVN tras desacuerdos contractuales

La situación de Carla Jara en TVN ha generado especulaciones en los últimos días, especialmente tras la revelación del periodista Pablo Candia sobre su futuro en el canal. Candia, en el programa Plan Perfecto, compartió información exclusiva sobre la comunicadora, quien ha estado presente en diversos espacios de TVN, incluyendo el Buenos Días a Todos, liderando el back de Mi Nombre Es y conduciendo el programa satélite del Festival de Olmué durante el 2024 y principios de 2025.

Detalles sobre el futuro de Carla Jara

El periodista comenzó su intervención afirmando que “a Carla Jara se le habrían subido los humitas a la cabeza”, sugiriendo que la comunicadora no se encuentra satisfecha con su rol en TVN para la nueva temporada. Candia explicó que la semana pasada, Jara debería haber firmado su contrato para el año 2025, pero no lo hizo debido a su descontento con las funciones que se le habían asignado.

“Tengo información de que la semana pasada Carla debería haber firmado su contrato 2025 en TVN. La chiquilla no lo firmó porque no estaba de acuerdo con su rol. No entendía qué es lo que iba a hacer dentro de los programas que estaba pronosticado que estuviera”, reveló el periodista.

Posibles cambios en su rol

Candia continuó explicando que Jara iba a estar involucrada en el matinal, que se caracterizará por ser netamente informativo, y en un programa de media tarde que se enfocará en el entretenimiento. Sin embargo, parece que la comunicadora no continuaría en TVN bajo estas condiciones.

“Al parecer no seguiría en TVN”, agregó el reportero, indicando que la decisión final sobre su permanencia en el canal se tomará en los próximos días.

Decisión inminente

De esta manera, Carla Jara se encuentra en una encrucijada respecto a su futuro en TVN, y se espera que en breve se defina si su estadía en el canal se prolongará o no.