Carlos Alcaraz llega a Monte-Carlo con incertidumbres tras una gira estadounidense decepcionante y consejos de Roddick

Carlos Alcaraz se prepara para iniciar la temporada sobre polvo de ladrillo con un panorama lleno de incertidumbres. Después de concluir una gira norteamericana que ha sido considerada la más complicada de su carrera, el tenista español llega al Principado de Monte-Carlo con muchas dudas. En su paso por Estados Unidos, Alcaraz alcanzó las semifinales en Indian Wells, donde fue derrotado por el campeón Jack Draper, y sufrió una sorprendente eliminación en la primera ronda del torneo de Miami a manos de David Goffin, lo que ha generado preocupación entre sus seguidores.

Irregularidad en la gira estadounidense

Durante el último mes, el rendimiento de Carlos Alcaraz en la gira estadounidense ha mostrado una irregularidad que no se había visto anteriormente en su carrera. A pesar de las expectativas de que pudiera aprovechar la ausencia de Jannik Sinner para acercarse nuevamente al puesto número uno del ranking ATP, su desempeño ha dejado mucho que desear. El histórico tenista Andy Roddick, reconocido por su experiencia en el circuito, ha comentado sobre los altibajos que ha experimentado Alcaraz y ha ofrecido una recomendación que ha llamado la atención.

Debut en Monte-Carlo

Carlos Alcaraz debutará en el torneo de Monte-Carlo enfrentándose al ganador del partido entre Fabio Fognini y Francisco Cerúndolo. En un análisis reciente, Roddick ha señalado que el público puede identificarse con Alcaraz debido a la cantidad de errores que comete, lo que lo hace parecer más humano y menos perfecto. En su podcast “Served”, Roddick expresó: “Su inconsistencia hace que te identifiques más con él. Le puedes ver dándole vueltas a qué decisiones tomar casi en tiempo real, de forma transparente. A día de hoy, cuando no se siente cómodo y no está jugando bien, su solución es ser aún más agresivo”.

Consejos de Andy Roddick

Roddick también hizo hincapié en la necesidad de que Alcaraz mejore su juego, especialmente después de haber cometido 43 errores no forzados en su partido contra Goffin. El ex número uno del mundo sugirió que Alcaraz debería aprender a sentirse cómodo en intercambios más largos, afirmando: “En el momento en el que sea capaz de estar cómodo jugando intercambios de 10 o 12 golpes, sabiendo que el rival no tiene a dónde ir… Ahí, probablemente todo sea demasiado aburrido para él. Creo que necesita aburrirse en algunos momentos”.

La presión sobre Alcaraz

A sus 21 años, Carlos Alcaraz ha tenido un ascenso meteórico en el circuito ATP, y ya ha experimentado las emociones que conlleva ganar un Grand Slam o alcanzar el número uno del mundo. Sin embargo, también enfrenta la presión de lidiar con las inseguridades que puede sentir cualquier jugador en momentos críticos de un partido. En una conversación con el canal de YouTube de Louis Vuitton, Alcaraz comentó: “A veces es instinto, y creo que no es algo bueno. A veces, en los momentos decisivos, cuando todo está apretado y difícil, hago lo que siento. A veces es bueno, pero la mayoría de las veces no. Porque al final tienes que seguir un patrón, una estrategia, pero hago lo que siento. Muchas veces sale muy bien, a veces sale mal…”.