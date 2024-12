Carlos Alcaraz enfrenta críticas por su falta de estrategia en el regreso del tenis

El tenis ha regresado con la United Cup, pero Carlos Alcaraz continúa su pretemporada con su equipo, preparándose para el Australian Open de 2025. A pesar de su éxito en 2024, ha recibido críticas sobre su juego.

Preparación de Carlos Alcaraz para el Australian Open

Después de varias semanas sin actividad competitiva, el tenis volvió a la escena con la United Cup. Sin embargo, Carlos Alcaraz, quien ha tenido un año destacado al ganar dos torneos de Grand Slam, Roland Garros y Wimbledon, ha decidido no participar en este torneo por equipos mixtos. En su lugar, se ha enfocado en su preparación física y técnica para el Australian Open, que será su primer torneo del año 2025, sin haber tenido una preparación previa.

A pesar de sus logros, Carlos Alcaraz ha sido objeto de críticas, especialmente en lo que respecta a su rendimiento en situaciones difíciles durante los partidos. Su entrenador, Juan Carlos Ferrero, ha señalado que es crucial que Alcaraz mejore su capacidad para responder en momentos de presión, ya que esta es una de sus principales debilidades.

Críticas de Andrea Petkovic

La extenista alemana Andrea Petkovic, quien alcanzó el puesto número 9 en el ranking mundial en 2011, también ha comentado sobre el estilo de juego de Carlos Alcaraz. En un reciente episodio del podcast The Rennae Stubbs, Petkovic describió al murciano como un jugador que presenta dos caras: una cuando está inspirado y otra cuando se siente frustrado. Ella afirmó: “Lo que le ocurre es que cuando está a su nivel más alto es el mejor jugador del mundo, pero cuando no está bien, su tenis es horrible. Se desordena, comete muchos errores, no es capaz de pelotear de fondo de pista, hace dobles faltas”.

Petkovic, quien ha ganado ocho títulos a lo largo de su carrera, también destacó que Carlos Alcaraz carece de un plan alternativo en su juego. Según ella, cuando se encuentra en desventaja, no tiene una estrategia diferente para revertir la situación. “El único problema es que no tiene plan B, y eso es algo muy necesario y que el resto de sus rivales sí poseen. Sinner, Djokovic o Zverev saben jugar de formas distintas en función de sus sensaciones; diría que hasta Fritz tiene ese plan alternativo”, concluyó.

Desempeño del equipo español en la United Cup

La United Cup comenzó en Australia, donde equipos de diferentes países compiten por el trofeo. El equipo español, que contaba con jugadores como Jessica Bouzas Maneiro y Pablo Carreño Busta, se vio obligado a enfrentar la competencia sin la participación de Carlos Alcaraz. Como resultado, España fue eliminada en la fase de grupos, perdiendo sus dos primeros encuentros: primero ante Kazajistán y luego contra Grecia, lo que llevó a su temprana eliminación del torneo.