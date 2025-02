Gobierno busca soluciones para megatoma en San Antonio a días de su desalojo programado

A casi una semana del inicio de su desalojo, programado para el 27 de febrero, el ministro de Vivienda, Carlos Montes, confirmó que el Gobierno está buscando una solución para los miles de habitantes de la megatoma en San Antonio. El secretario de Estado se reunió con el subsecretario del Interior, Luis Cordero, para abordar el tema. Tras la cita, Montes declaró que “el propósito es seguir conversando con los propietarios del terreno. Este es un problema nacional muy serio, tenemos 1.432 campamentos en Chile, más de cien mil familias en campamentos, por lo tanto, hay que buscar soluciones”.

Tomas en Chile

El desalojo de la megatoma en San Antonio afectará a un número significativo de personas, y se están evaluando las implicaciones de esta acción. Montes mencionó que “hay distintas alternativas, se ha planteado una solución que se ha ido conversando a partir de las familias que están ahí ocupando, se ha planteado a los propietarios. Tenemos cinco informes que hemos elaborado sobre distintos aspectos para poder avanzar en buscar una solución”.

Reacciones del Gobierno

Tras el fallo de la Corte de Apelaciones de Valparaíso, Montes indicó que “como Gobierno asumimos la ley, por lo tanto, acatamos lo que dicen los tribunales. Sin embargo, eso no significa no tratar de buscar soluciones. Como Gobierno hemos estado tratando de buscar soluciones (…) esta es una obligación humanitaria y social de asegurar condiciones de protección, especialmente para los niños”. Además, expresó su esperanza de que “el lunes, entre propietarios, organismos de gobierno, también el alcalde, haya un acuerdo para darse un tiempo que permita construir. Esto no es de un día para otro, no se ha hecho otras veces”.

Postura de los habitantes

En paralelo a las declaraciones de Montes, una de las dirigentas de la megatoma de San Antonio, Karina Ayala, cabeza del Comité Nuevos Aires, aseguró en Radio Cooperativa que un representante del Ministerio de Vivienda ofreció a los pobladores “un abanico de posibilidades” para no dejar el terreno. Sin embargo, Ayala afirmó que la única solución viable es formar una cooperativa.

Ayala advirtió que los pobladores “van a luchar por sus viviendas” y no permitirán que sean destruidas. “Estamos en pie de guerra en estos momentos”, aseguró. En una entrevista con Radio Universidad de Chile, Ayala insistió en que el desalojo “aunque sea sectorizado, no vamos a permitir que se desaloje a ningún vecino y estamos todas las dirigencias en lo mismo, lucharemos con uñas y dientes para poder radicarnos en el territorio”.