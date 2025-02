Carlos Sainz revoluciona Williams: un nuevo rumbo hacia la competitividad en la F1

Uno de los fichajes más destacados de la temporada es el de Carlos Sainz a Williams, quien dejó atrás su etapa en Ferrari tras haber sido subcampeón del mundo en constructores. Su llegada al equipo británico se produce en un momento en el que la escudería busca recuperar su posición en la parte alta de la clasificación. Desde su incorporación, se ha notado una revolución palpable en la fábrica de Grove, donde el ambiente es de entusiasmo por los primeros días del piloto madrileño en la escudería.

La llegada de Carlos Sainz a Williams

James Vowles, jefe de equipo, desempeñó un papel crucial para convencer al piloto español de unirse a Williams después de que se quedara sin asiento en la Scuderia debido a la llegada de Lewis Hamilton. Vowles ha expresado su sorpresa por el impacto que ha tenido Sainz desde su llegada. En los primeros días de entrenamiento y presentación, Carlos Sainz mostró su disposición total hacia la escudería, lo que ha llevado a un cambio notable en la dinámica del equipo.

Presentación del coche de 2025

El equipo Williams tiene programada la presentación del diseño de su coche para la temporada 2025 el próximo viernes 14 de febrero.

Cambios en la dinámica del equipo

En una reciente entrevista, Vowles compartió detalles sobre los cambios que se han producido en el equipo desde la llegada de Carlos Sainz. El jefe de equipo afirmó: “La dinámica en el equipo es tangiblemente diferente a todo lo que ha habido desde que estoy en el equipo”, refiriéndose a la transformación que ha experimentado Williams con la incorporación del piloto español.

Vowles también destacó que la llegada de Sainz ha marcado un cambio de paradigma significativo que podría ser crucial para el futuro de Williams. “Todavía estamos construyendo tecnología, infraestructura, gente y cultura. El máximo profesionalismo llegó al equipo de inmediato, todo desde el principio fue claro, con comentarios concisos y dirección para que no hubiera un lío”, añadió.

Motivos de la decisión de Sainz

En 2024, tras la confirmación del fichaje de Lewis Hamilton por Ferrari, se hizo público que Carlos Sainz había llegado a un acuerdo con Williams para ser el nuevo compañero de equipo de Alex Albon. El propio Sainz ha compartido los motivos que lo llevaron a aceptar la oferta de la escudería británica.

El piloto español comentó: “Al principio, cuando tuve que tomar una decisión tan importante, estaba muy pendiente de qué equipo iba a ser más rápido en 2025, en quién estaba descubriendo cosas que los harían más rápidos. Finalmente, me di cuenta de que mi decisión tenía que basarse en dos cosas: el proyecto y la gente. Y cuando empecé a hablar más en detalle con James (Vowles), me di cuenta de que había elaborado un plan muy sólido para Williams. Percibí un liderazgo muy fuerte y una visión clara de volver a la cabeza que me hizo confiar y enamorarme del proyecto”.