Carmen Gloria Bresky celebra el estreno de la segunda temporada de Herederos de una tradición este 8 de marzo

La actriz Carmen Gloria Bresky se encuentra celebrando el estreno de la segunda temporada de su programa Herederos de una tradición, que se emitirá el sábado 8 de marzo. Este espacio, que forma parte de Sabingo, le permite a Bresky explorar diversas culturas a través de las experiencias de extranjeros que han decidido establecerse en Chile.

Un programa cultural enriquecedor

En cada episodio, Carmen Gloria Bresky investiga el legado de distintas comunidades inmigrantes en Chile, llevando a los televidentes a descubrir las costumbres, historias familiares y contribuciones culturales de estas comunidades. La comunicadora expresó su entusiasmo por la oportunidad de realizar esta segunda temporada, afirmando: “Me encanta que se haya dado la oportunidad de hacer esta segunda temporada porque creo que es un aporte cultural que es necesario dar a conocer, gente que vive en nuestro propio país y no hemos investigado tan a fondo”.

Explorando historias de inmigrantes

Bresky considera gratificante poder entender la historia de las comunidades que presenta en el programa. En sus palabras: “Por ejemplo, entender el porqué o el esfuerzo de quiénes llegaron a Chile, de quiénes son los primeros inmigrantes que llegaron, la historia de un abuelo que llegó con una mano delante y la otra atrás, sin nada, y que fue formando algo, ver el negocio que armó, o a gente que no nacieron en ese país, pero que lo tienen súper en el corazón y realmente les emociona”.

Un desafío personal y profesional

El programa ha representado un desafío para Bresky, quien ha optado por un formato diferente al que está acostumbrada como actriz. Ella comentó: “Si bien antes me habían propuesto hacer cosas de programas que no tenían que ver con ficción, no sabía si me iba a sentir tan cómoda en el formato. Acá era algo directamente relacionado con cultura, con yo estar de comunicadora, pero no ser la protagonista, ni exponer mi vida, sino que al contrario, estar descubriendo y conociendo la vida de otros, conocer la cultura de otras comunidades y las historias familiares de ellos”.

La actriz también destacó que el formato del programa le permite mostrarse de manera auténtica: “Fue todo muy orgánico y fue fluyendo de una manera muy natural. Yo soy yo realmente, no estoy en un personaje y en verdad voy descubriendo cosas, y de verdad me sorprendo de cosas, y cuando algo me emociona, me emociona en serio”.

Producción y grabación del programa

Cada capítulo del programa implica una intensa jornada de grabación, donde Bresky pasa un día completo con las familias que presenta. Ella compartió: “Me encanta grabarlo. Además, como no hay nada pauteado, yo en verdad cuando tengo que aprender un baile lo aprendo ahí. No es que tengo un día entero una clase previa, ahí me enseñan y vamos”. Esto le ha permitido recibir retroalimentación directa del público, notando que la audiencia disfruta del programa. “Lo noté como cuando uno va a la calle y ahí tienes como el primer real feedback. Yo no voy manejando rating, ni nada, pero sí me doy cuenta cuando la gente ve las cosas que uno hace, y en general el comentario de las personas es que le encantaba el formato, que van aprendiendo cosas nuevas y que sienten que viajan realmente al otro país”, comentó.

Nuevas historias en la segunda temporada

En esta nueva temporada, el programa se enfocará en contar más historias de extranjeros o descendientes que continúan preservando las culturas de sus países de origen. Carmen Gloria Bresky adelantó: . En esta ocasión, se visitarán a argentinos, uruguayos, británicos, turcos, rusos, mexicanos y griegos. “Yo estoy con toda la fe de que le va a ir igual de bien que la temporada anterior, porque creo que es un aporte que la gente valora y goza mucho”, concluyó.