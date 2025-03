Carmen Tuitera denuncia amenazas de filtración de fotos íntimas y anuncia acciones legales contra Guillermo Maripán

Carmen Castillo, conocida popularmente como Carmen Tuitera, participó el pasado viernes en el programa “Only Fama”, donde abordó las acciones legales que planea emprender contra el futbolista Guillermo Maripán. Esta situación surge tras las recientes denuncias de la influencer, quien ha manifestado que ha estado recibiendo amenazas relacionadas con la posible filtración de fotografías íntimas que le había enviado a Maripán durante su relación sexoafectiva a distancia.



Detalles de la denuncia

Carmen Tuitera explicó en el programa de espectáculos de Mega que recibió imágenes a través de una cuenta de Instagram que no pertenece a Maripán. Según su relato, estas imágenes son exclusivas y solo fueron compartidas con el futbolista, lo que la lleva a concluir que él es el responsable de la difusión de dichas fotografías.

La influencer también mencionó que las amenazas comenzaron a intensificarse poco después de que retomara su relación con su expareja, Federico Espil. A pesar de que el equipo legal de Maripán ha desestimado las acusaciones y ha anunciado su intención de tomar acciones legales contra Carmen, ella ha afirmado que está decidida a llegar hasta las últimas consecuencias en este asunto.

Violencia de género digital

Durante su intervención en “Only Fama”, Carmen Tuitera hizo hincapié en la problemática de la violencia de género digital, señalando que es un tema que debe ser abordado con seriedad. “Hay algo que se llama violencia de género digital y es lo que hoy tenemos que comenzar a plantear”, expresó Carmen.

Además, subrayó que este tipo de situaciones no son aisladas y que muchas mujeres han enfrentado problemas similares. “Esto le ha pasado a muchas mujeres, estas filtraciones donde ellos creen que son los dueños del pu… mundo”, agregó.

Carmen Tuitera también envió un mensaje contundente a la audiencia, afirmando: “Chicos, las mujeres estamos cambiando, hoy ya no es tan fácil hue… Y yo hoy día vengo a hablar por todas las que no pudieron hablar y por mí. Y no voy a parar”.

Finalmente, Carmen dejó claro su posición al afirmar: “Aquí, señor Guillermo Maripán, hay una sola víctima y soy yo”. Su declaración resalta la importancia de visibilizar y combatir la violencia de género en todas sus formas, incluyendo la digital.