Carola de Moras aclara rumores de rivalidad con Tonka Tomicic tras revelaciones de Fran García-Huidobro

Carola de Moras abordó la supuesta controversia con Tonka Tomicic, un tema que se remonta a su participación en el programa Maldita Moda. En este contexto, se ha especulado sobre una rivalidad entre ambas animadoras, que fueron figuras destacadas en la televisión chilena. La revelación de esta situación fue realizada por Fran García-Huidobro en un reciente episodio de Plan Perfecto, donde compartió detalles sobre su experiencia en el programa.

Detalles de la polémica

Durante su intervención, Fran García-Huidobro recordó que, en el pasado, se realizaba un capítulo especial de Maldita Moda tras la Gala del Festival de Viña del Mar. En este programa, ella tenía la libertad de elegir a la mejor vestida, y en esa ocasión, decidió que Tonka Tomicic era la mejor vestida. Sin embargo, Fran mencionó que esta elección no fue bien recibida por Carola de Moras, quien aparentemente expresó su descontento de manera evidente. “Yo me enteré al día siguiente así que ya me daba lo mismo”, comentó Fran sobre la reacción de Carola.

La respuesta de Carola de Moras

En respuesta a las declaraciones de Fran García-Huidobro, Carola de Moras se pronunció en un contacto en vivo durante el programa conducido por Diana Bolocco. En este espacio, Carola desmintió la existencia de una enemistad con Tonka Tomicic, afirmando que tales rumores eran infundados. “No existe”, aseguró, sugiriendo que nunca se había consultado a ambas sobre la supuesta rivalidad. Además, Carola expresó que, si se contactara a Tonka, ella estaría dispuesta a responder positivamente.

Libertad de elección y gustos personales

Carola de Moras también se refirió a la libertad que tienen las animadoras para elegir a quienes consideran las mejores vestidas. “Tenemos la libertad de poder elegir a quien sea”, manifestó, y añadió que no había reclamado por los comentarios de Fran. En su declaración, Carola sugirió que Fran García-Huidobro nunca la había elegido como la mejor vestida, lo que podría deberse a que tienen gustos diferentes. “Yo creo que (es) porque tiene otros gustos diferentes a los míos”, concluyó Carola.