Roberto García Moritán y Pampita: ¿un matrimonio por interés detrás de la política?

Revelaciones sobre la relación de Roberto García Moritán y Pampita sugieren intereses políticos detrás de su matrimonio.

Recientemente, se ha dado a conocer la separación matrimonial entre Carolina Ardohaín, conocida como Pampita, y Roberto García Durán. Este acontecimiento ha generado una serie de especulaciones y revelaciones sobre la relación de la pareja. En particular, se ha mencionado una conversación que habría tenido Pampita con la madre de García Durán, en la que supuestamente ella expresó su deseo de “destruir” al ministro argentino. Además, se ha indicado que Roberto habría sido el responsable de dar el último golpe que llevó a la ruptura del matrimonio.

En un giro adicional a esta historia, se ha filtrado un mensaje que Roberto García Durán envió a una mujer con la que salió antes de conocer a Pampita. Este mensaje, según el periodista Majo Martino, revela las intenciones de Roberto en relación al amor y su carrera política. Martino compartió un extracto del mensaje, que dice: “Recién almorcé con una persona que me guía en mi nueva aventura en la función pública y me dice que es muy importante que me estabilizara con una pareja para poder crecer. Le respondí que ya la había encontrado”. Este fragmento sugiere que, en 2019, el empresario gastronómico ya tenía la mirada puesta en su futuro político y que consideraba fundamental asociarse con una mujer que pudiera ayudar a potenciar su imagen pública.

El programa “Mañanísima” de El Trece también abordó este tema, destacando que el mensaje de García Durán indica su interés en avanzar en la política y su disposición a hacer lo necesario para lograrlo. La implicación es que su relación con Pampita podría haber sido parte de una estrategia más amplia para establecerse en el ámbito político.

En un contexto relacionado, se ha informado que Roberto García Moritán presentó su renuncia al cargo de Ministro de Desarrollo Económico de Buenos Aires, citando motivos personales como la razón de su salida. Esta renuncia coincide con el momento en que se hacen públicas las tensiones en su matrimonio con Pampita, lo que añade una capa más de complejidad a la situación.