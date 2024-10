Vecino revela detalles sorprendentes sobre la vida de Pampita y Roberto García

Carolina Ardohaín y Roberto García Moritán confirman su separación tras rumores de infidelidades. Revelan detalles de su convivencia en Nordelta Golf Club.

Carolina Ardohaín, conocida popularmente como Pampita, y Roberto García Moritán han confirmado su separación tras un matrimonio que se inició en 2019. La modelo argentina ha comenzado los trámites de divorcio, en medio de rumores que sugieren infidelidades por parte del político argentino. Se reporta que Pampita descubrió estas supuestas infidelidades el 20 de septiembre. Recientemente, la modelo compartió conversaciones privadas con su ex esposo, lo que indica que, hasta hace poco, mantenían una relación de pareja, lo que la tomó por sorpresa.

La ruptura ha generado una serie de comentarios y especulaciones, y un nuevo testimonio ha surgido desde el exclusivo barrio Nordelta Golf Club, donde residían Pampita y García Moritán. Un vecino de la zona participó en el programa “A la Tarde” de América TV, donde ofreció detalles sobre la convivencia de la pareja. Este vecino mencionó que la imagen que la pareja proyectaba en los medios no se correspondía con la realidad de su vida diaria. “No es tanto como se muestra en la tele. Yo tengo un perro labrador que se escapa a veces y ellos tienen un perro chiquito. Bueno, el marido de Pampita una vez me puteó mal porque se me soltó el perro”, relató, sugiriendo que la percepción pública de la pareja era diferente a su comportamiento cotidiano.

Además, el vecino comentó que la pareja parecía tener una actitud de superioridad en comparación con los demás residentes del barrio. “Ellos se creen un poco más de nivel, pero somos todos del mismo nivel”, afirmó. También recordó una ocasión en la que, al llevar a sus sobrinos a la plaza, notó que Pampita y García Moritán deseaban que el espacio estuviera reservado solo para ellos cuando llevaban a sus hijos.

El testimonio del vecino no se limitó a la convivencia pacífica, ya que también reveló que la pareja tenía discusiones acaloradas. “Los vecinos se quejan porque los gritos se escuchan a la noche y tengo a mi mejor amiga que vive pegada a esa casa”, comentó, lo que sugiere que la relación no era tan armoniosa como podría parecer.

Finalmente, el vecino hizo una afirmación que podría contribuir a la percepción negativa de García Moritán entre los residentes del barrio, indicando que habría intentado coquetear con varias mujeres de la comunidad, lo que le habría costado ser mal visto por algunos de sus vecinos.