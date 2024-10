Carolina Arregui recibe críticas por su look en bikini durante su viaje a Alemania

La actriz chilena Carolina Arregui, reconocida por su trayectoria en la televisión nacional, ha decidido tomarse un breve descanso junto a su esposo, Roy Sothers. El destino elegido para esta escapada fue Alemania, donde Arregui ha estado compartiendo momentos de su viaje a través de su perfil en redes sociales. Sin embargo, su experiencia no ha estado exenta de controversia, ya que ha recibido una serie de comentarios negativos en respuesta a una de sus publicaciones.

Durante su estancia en Europa, Carolina Arregui visitó un bar que lleva el nombre de «La Bella Carolina». Aprovechando la ocasión, la actriz se tomó una fotografía frente al establecimiento, luciendo una falda y la parte superior de un bikini. Esta elección de vestimenta generó reacciones adversas en algunos usuarios de redes sociales, quienes no dudaron en expresar sus opiniones de manera despectiva. Entre los comentarios que recibió se pueden citar: «Señora ya no está en edad», «Que asuma que ya no es una niña», «Pero no es necesario vestir así», «por qué el querer verse menor que las hijas?… asuma su edad y deje de operarse» y «Tápese señora, se ve vulgar».

A pesar de las críticas, muchos de los seguidores de Arregui salieron en su defensa, argumentando que la actriz se ve «más regia que nunca». Este apoyo por parte de sus fans contrasta con los comentarios negativos, mostrando una división en las percepciones sobre la imagen y la vestimenta de la actriz. La situación ha puesto de manifiesto las diferentes opiniones que existen en torno a la apariencia de las mujeres, especialmente en el contexto de la edad y la moda.