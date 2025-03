Tensión en la primaria presidencial: Tohá cuestiona a Jadue por su postura sobre Venezuela y su situación judicial

La candidata presidencial del PPD, Carolina Tohá, ha manifestado en varias ocasiones sus reservas respecto a la posible participación de Daniel Jadue en la primaria presidencial del oficialismo. El ex alcalde de Recoleta, actualmente bajo arresto domiciliario total, ha expresado su disposición a postularse a la presidencia si su partido, el Partido Comunista, así lo solicita. Esta situación se complica debido a que Jadue está siendo investigado en el marco del Caso Farmacias Populares, donde enfrenta acusaciones de administración desleal, estafa y fraude al fisco. A pesar de su complicada situación judicial, los cuestionamientos hacia su figura también se centran en su apoyo al régimen de Nicolás Maduro.

Reacciones a la posible candidatura de Jadue

El tribunal ha rechazado la petición de la defensa de Daniel Jadue, lo que significa que continuará con arresto domiciliario total. En este contexto, Diego Ibáñez, miembro del Frente Amplio, ha comentado sobre la dificultad de construir una mayoría si se está “empatizando con una dictadura”.

En una conversación con Estado Nacional, Carolina Tohá expresó su deseo de que el candidato del oficialismo no tenga una postura favorable hacia el régimen venezolano. Al ser consultada sobre si esto podría ser problemático para establecer una primaria presidencial, Tohá respondió: “Habría un debate y habría que ver… Porque yo creo que este no es un problema que tenga yo. Este es un problema que tiene todo el sector (…) No me acomoda esa situación. Tendría que haber un cambio en la postura (de Daniel Jadue)”.

Respuestas del Partido Comunista

Las reacciones desde el Partido Comunista y otros sectores del oficialismo no se hicieron esperar. Lautaro Carmona, timonel comunista, respondió a Tohá diciendo: “Si ella quiere pronunciarse sobre la política del Partido Comunista, tiene que hacerlo directamente, no a través de una referencia a alguien que por lo demás tiene limitaciones de movimiento con la situación que está viviendo”.

Bárbara Figueroa, secretaria general del PC, también se pronunció sobre las declaraciones de Tohá, afirmando: “Sostener que de llegar Daniel Jadue a ser candidato del sector, va a ser el socio estratégico de Venezuela, es faltarnos el respeto entre nosotros, es faltar a la verdad”. Figueroa añadió que este tipo de juicios no solo son erróneos, sino que también desvían el debate que debería marcar la agenda del partido.

Incomodidad en el Frente Amplio

La incomodidad respecto a Daniel Jadue no es exclusiva de Tohá. Otros miembros del Frente Amplio también han expresado su preocupación. Diego Ibáñez mencionó en un debate que le costaría mucho votar por alguien que apoya a Nicolás Maduro. Fuentes del sector han indicado que no desean escalar la polémica a través de los medios, pero reconocen que la incomodidad con Jadue es compartida por muchos en el partido.

El Partido Comunista ha comunicado a sus aliados que no tolerarán un “veto” a Jadue, especialmente considerando que, si no es candidato presidencial, podría optar por una candidatura parlamentaria. Lautaro Carmona se refirió a esta situación al llegar a La Moneda, afirmando que el PPD no tiene un veto hacia ninguna candidatura.

Declaraciones del PPD y el Partido Socialista

El presidente del PPD, Jaime Quintana, ha negado que exista un veto hacia Daniel Jadue, recordando que el PPD no veta a ningún partido, a diferencia de lo que ocurrió en 2021. Quintana, a través de X, afirmó: “Planteamos primaria amplia pero con bordes claros que no desdibujen respeto a democracia y DD.HH. como elementos esenciales de todo proyecto progresista”.

Por su parte, la presidenta del Partido Socialista, Paulina Vodanovic, también se unió al debate, indicando que su partido no vetará a nadie. Vodanovic destacó la importancia de construir unidad dentro de la coalición de gobierno para lograr buenos resultados electorales en el futuro, especialmente en el ámbito parlamentario.